韓國女教師殺害8歲女生　供稱被校方禁課感到心煩而犯案

韓國大田西部員警署2月11日通報，40多歲小學女教師刺死學生後供稱，她因被校方禁止上課感到心煩，於是持刀行兇，導致一名年僅8歲的小學生死亡。



韓聯社報導，急救人員周一下午在大田市西區關雎洞某小學的多媒體教室內，發現了兇嫌和受害學生倒臥地上。學生送醫後搶救無效身亡，兇嫌則因頸部和手腕受傷被送醫治療。同日晚上，兇嫌招認所犯罪行，警方初步判斷她在行兇後試圖自殘。

據兇嫌供述，她自2018年起接受抑鬱症治療，去年12月因病申請了6個月的停薪留職，但同月月底提前返回崗位。校方考慮到其病情禁止她上課，此舉讓她感到心煩。

韓國警方現時計畫，在她康復後對其犯罪動機及更多細節展開進一步調查。(網上截圖)

案發當天，她從校外帶來兇器並物色目標，最終以送書為藉口，將最後一名離開補習班課室的學生誘至多媒體教室，之後掐住學生的脖子並用兇器將其殺害。

警方指出，兇嫌與學生沒有任何關係，推測此次行兇並非個人恩怨。警方現計畫在她康復後對其犯罪動機及更多細節展開進一步調查。