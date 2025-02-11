韓國小學爆兇殺案　老師刺死8歲學生後自殺不遂　警調查犯案動機

韓聯社2月11日引述大田市警方和消防部門消息指，當地西區關雎洞的一間小學10日下午發生一宗兇殺案。一名40歲女老師涉嫌用兇器刺死一名8歲女學生，並在行兇後企圖自殺。警方目前正調查疑犯的犯案動機。



警方表示，疑犯與涉事女學生平時鮮少接觸，她當天原本應在學校補課後再前往補習班，然而其家長卻從補習班得知她沒按時前往上堂的消息，並隨即報警求助。與此同時，校方也報警稱有人被關在多媒體教室。

2025年2月10日，韓國大田市西區關雎洞的一間小學10日下午發生一宗兇殺案。一名女老師涉用兇器刺死一名女學生，並在行兇後企圖自殺。警方目前正調查疑犯的犯案動機。（示意圖，Getty）

急救人員及警方最終在該學校的多媒體教室內發現被兇器刺傷的女學生和疑犯。2人隨即被送醫，她最終經搶救無效身亡；疑犯頸部和手臂被刺傷，送院治療後目前已沒生命危險。

警方認為，疑犯在犯案後自殘，並對其即時展開調查，疑犯其後於同日晚上9約時招認所犯罪行。警方透露，疑犯曾因抑鬱症而停薪留職，直到去年12月才返職。

2019年7月27日，韓國光州夜總會Coyote Ugly外停泊着一輛韓國警車。（Getty）

警方指，他們將在疑犯身體狀況恢復後調查其行兇動機，校方也正調查疑犯為何會在課後與死者一起身處多媒體教室。

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