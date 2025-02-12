泰國加強打擊緬甸詐騙 擬堵截使用Starlink及禁止出口太陽能板
撰文：莊勁菲
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為了打擊緬甸電信詐騙，泰國最近對泰緬邊境的緬甸詐騙園區進行斷電斷網後，又尋求鄰國協助，希望阻止詐騙分子轉而使用SpaceX旗下星鏈（Starlink）衛星上網服務，以及可能禁止向緬甸出口太陽能電池板。
據新華社報道，泰國副總理兼數碼經濟與社會部長巴色（Prasert Jantararuangtong）2月11日表示，過去一週，泰方已切斷邊境地區多個問題互聯網連接服務，並將在今後3個月內持續開展檢查行動，以遏制電信詐騙活動。相關措施除排查並切斷問題網絡線路外，還包括限制網絡信號覆蓋範圍，確保僅為泰國境內用戶提供服務。
巴色表示，泰國注意到詐騙集團可能轉而使用星鏈，以規避管控，泰方正尋求與周邊國家合作封堵這一漏洞。他説，星鏈設備目前在泰國尚未獲得使用許可，但泰國境內已有非法交易的情況。此前，泰警方查獲200多個走私進入泰國的星鏈設備。
泰國國安會秘書長查猜（Chatchai Bangchuad）表示，若現有反詐措施不夠有效，他將可能包括依照商務部的提議，暫停向緬甸出口太陽能板，並對石油和食用氣出口進行管制。
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