Google Calendar刪除黑人月與驕傲月等節日　稱因管理不便

Google近日將黑人歷史月（Black History Month）、女性歷史月（Women's History Month）及同志驕傲月（Pride Month）等節日從線上日曆（Google Calendar）移除。該公司發言人稱，團隊無法同時管理數百個全球紀念日，因此修改日曆。此舉在社交媒體上引發不滿。



《衛報》報道，此前Google日曆把黑人月記錄在2月份、驕傲月記錄在6月份。

公司發言人維德（Madison Cushman Veld）在聲明中說：「幾年前，日曆團隊開始手動添加世界各國更廣泛的文化時刻。我們收到的反饋是，一些其他活動和國家缺失了，而在全球範圍內手動一致地維護數百個時刻，是不可擴展或不可持續的。」

來自紐約布朗克斯區（Bronx）的一對同性戀人，今年6月14日在紐約市羅斯福四大自由公園（Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Park）所舉行的「Pride Month（同志驕傲月）」上親吻。（Getty Images）

他解釋道，Google過去十多年一直與timeanddate.com合作，在線上日曆中顯示公眾假期和國家紀念日，因此在2024年中期，日曆回歸到僅顯示timeanddate.com上的法定假期，但允許用戶自己手動添加其他重要時刻。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）之前下令，遏制聯邦機構中的「多元、平等和包容」（DEI）。Google的改變被指象徵着向特朗普政府妥協，同時它也將線上一些地名按照特朗普的偏好修改。

Google從日曆上移除少數族裔節日和LGBTQ+內容的舉動令不少網民不滿。（Reuters）

該公司也澄清，將不會修改Google Doodles（Google塗鴉）和YouTube上有關LGBTQ+和黑人月的文化時刻內容。