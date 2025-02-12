菲律賓中期選舉競選期開始　參議院選情或影響副總統薩拉彈劾結果

菲律賓中期選舉競選活動正式於2月11日開跑，這次選舉被視為下屆總統大選的前哨戰，也將決定副總統薩拉（Sara Duterte）的政治前途，她目前正面臨彈劾動議



菲律賓的中期選舉定於5月12日舉行，為期三個月的競選期於11日啟動。候選人將在全國競逐超過1.8萬個議席和公職。其中最受關注的要屬參議院選舉，因為參議員將負責審議薩拉的彈劾案。

菲律賓眾議院上週已通過薩拉的彈劾案，並將訴狀提交至參議院。不過，參議院目前休會，而中期選舉後復會不到兩週週就得交棒給新一屆國會。

2025年2月5日，菲律賓馬尼拉大都會奎松市（Quezon），國會批准彈劾副總統薩拉（Sara Duterte）的訴狀後，活動人士、學生和支持彈劾者在眾議院外的集會上慶祝。（Reuters）

參議院議長埃斯庫德羅（Francis Escudero）已表明，薩拉的彈劾案幾乎不可能在本屆國會任內完成審理，下屆參議員因此將對彈劾案的審判結果至關重要。

根據規定，24個參議員中，須有至少三分之二或16名參議員投票支持，才能通過彈劾案罷免薩拉，並取消她未來擔任公職的資格，包括2028年競選總統的資格，而這次選舉有12個參議員議席須重選。

薩拉陣營人士上週敦促選民明智投票，特別是參議院席位，強調「因為參議院決定了薩拉的未來」。

圖為2025年2月7日，菲律賓馬尼拉，副總統薩拉召開記者會否認彈劾指控。（Reuters）

這次選舉也被視為對總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）領導能力的公投，其總統任期將於2028年結束，所以他也會在中期選舉中為繼任者鋪路。

據《日經亞洲》（Nikkei Asia）報道，目前有66人參選參議員。其中12人來自小馬可斯的陣營，包括小馬可斯總統的姐姐伊梅（Imee Marcos）和前拳王菲律賓拳王Manny Pacquiao（帕奎奧）。

菲獨立民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）上個月民調顯示，小馬可斯陣營的9名候選人在參議院選舉中領跑，但薩拉的陣營也有兩名候選人躋身前12名。

杜特爾特將競選達沃市長

在市長競選方面，薩拉的父親、前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）將競選家鄉達沃市（Davao）的市長，他的兩個兒子則分別競選副市長和議員，以期鞏固家族在南部的政治根基。

菲律賓德拉薩大學（De La Salle University）政治學與發展研究系副教授博爾哈（Anthony Borja）指出，這次選舉是小馬可斯家族和杜特爾特家族之間的代理戰，他認為選舉結果「將決定雙方的走向」。

2022年6月30日，菲律賓當選副總統薩拉（Sara Duterte）在馬尼拉舉行的就職典禮上與當選總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）合影。（Reuters）

小馬可斯與薩拉曾聯手在2022年大選時勝選，但兩人的關係很快破裂。薩拉去年底恫言已僱好殺手，若遭遇不測就暗殺小馬可斯。多名議員對她發起彈劾，指她違反憲法、背叛公眾信任和貪污腐敗等，但她否認所有指控。

本文獲《聯合早報》授權轉載

