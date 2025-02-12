特朗普將墨西哥灣改名　BBC談歷史：西班牙人最初稱它「中國海」

美國總統特朗普（Donald Trump）上任簽署了一項命令，將墨西哥灣更名為「美國灣」（Gulf of America），引發美國和墨西哥之間的外交爭端。此舉同樣在美國國內引起軒然大波，Google（谷歌）和蘋果公司已按照特朗普的要求更新美國用戶的地圖，美聯社則因為堅持使用「墨西哥灣」而被白宮「拒之門外」。



隨着爭議持續發酵，英國廣播公司（BBC）近日也發文抨擊特朗普。文章援引歷史學者的話稱，這個海灣在歷史上有過許多稱呼，但「墨西哥灣」是使用時間最長、公眾最為認可的名字。歷史學者還認為，「美國灣」這一名稱過於狹隘，無法反映墨西哥灣地區的多元文化歷史。

BBC還「考古」注意到，西班牙人16世紀首次抵達墨西哥灣時，誤以為發現了通往亞洲的道路，最初將這個海灣稱為「中國海」。一位海洋歷史學家調侃道，特朗普可能不會喜歡這個歷史名稱。

2025年2月10日，美國總統特朗普（Donlad Trump，又譯川普）在美國華盛頓白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時發表講話。（Reuters）

文章稱，美國亞拉巴馬州莫比爾市有一座專門展示墨西哥灣歷史、民俗和文化的博物館，該館在去年4月正式更名為墨西哥灣國家海事博物館。然而，特朗普上個月宣佈將墨西哥灣的名稱更改為「美國灣」，使這家博物館陷入尷尬境地。

博物館的經營者卡倫·波特（Karen Poth）表示，博物館改名的工程花費了大約10萬美元，但特朗普的命令可能迫使博物館再次改名，「這意味着整個博物館需要推翻重來。仔細想想，每一個音頻、每一個視頻、每一個數字、每一個標誌……那將非常昂貴。」

由於墨西哥灣國家海事博物館歸莫比爾市所有，波特表示，她會遵從市政府官員的決定。但歷史學者表示，「美國灣」的名稱過於狹隘，無法反映該地區的多元文化歷史。

博物館的海洋歷史學家約翰·斯萊奇（John Sledge）告訴BBC，在歷史上，這個海灣曾有過許多名稱。例如，早期一些西班牙探險者曾將這個海灣命名為「新西班牙灣」，或以西班牙探險家埃爾南·科爾特斯的名字將其命名為「科爾特斯灣」。

斯萊奇特別指出，西班牙人1513年首次抵達墨西哥灣時，他們誤以為找到了通往亞洲的道路，一度將這個海灣命名為「中國海」（the Chinese Sea）。他對BBC表示，特朗普可能不會喜歡這個名稱。

圖為2025年2月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）在乘坐空軍一號專機期間，簽署公告將2月9日定為「美國灣日」。（Reuters）

但最為常見、最廣為人知的名稱依然是「墨西哥灣」，這個名字在國際社會已經沿用了400多年。研究者指出，「墨西哥灣」這個名字最早出現在16世紀中期的西班牙地圖上，它來源於「Mexica」一詞，是納瓦特爾語對中美洲的阿茲特克人的稱呼。

美國曆史學者傑克·戴維斯（Jack Davis）表示，他的朋友最近開玩笑說，他在多年前出版的一本書籍可能為特朗普提供了「靈感」，但他並不認可「美國灣」這一名稱。

戴維斯在2017年出版了一本名為《海灣：美國海的形成》（The Gulf：The Making of an American Sea）的歷史書籍。這本書聚焦於墨西哥灣及其沿岸的環境污染等話題，獲得了2018年的普利策歷史獎。

戴維斯表示，早在距今8000至10000年前，就有人類在墨西哥灣沿岸定居，「墨西哥灣這個名字不僅僅包含了我們，它讓我的思緒越過了我們所說的美國，來到了其他地方。」

當地時間1月20日，美國總統特朗普簽署了一項名為《恢復紀念美國偉大的命名》的行政令，將「墨西哥灣」更名為「美國灣」，並將美國最高峰、位於阿拉斯加的「迪納利峰」重新命名為「麥金利山」。

2025年1月20日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）簽署一項名為《恢復紀念美國偉大的命名》的行政令，將「墨西哥灣」更名為「美國灣」，並將美國最高峰、位於阿拉斯加的「迪納利峰」重新命名為「麥金利山」。（白宮網站）

特朗普在行政令中聲稱，原名「墨西哥灣」的區域長期以來一直是美國的重要資產，並且始終是美國不可或缺的一部分。美國內政部長應及時更新美國地名訊息系統（GNIS），移除所有關於「墨西哥灣」的表述。所有聯邦政府的地圖和文件也需要「反映出本次更名」。

BBC稱，當地時間2月10日，Google地圖已將「墨西哥灣」的名稱更改為「美國灣」，以方便美國用戶使用。Google公司稱，在美國使用地圖的用戶將看到「美國灣」，在墨西哥的用戶將看到「墨西哥灣」，其他地區的用戶將看到「墨西哥灣（美國灣）」。

當地時間2月11日，蘋果公司也發布了針對美國用戶的更新，將其地圖應用程序中的「墨西哥灣」更名為「美國灣」，並表示這一變更「很快就會擴展到全球市場」。

美聯社則在11日發布聲明稱，該通訊社因繼續使用「墨西哥灣」一詞，已被禁止進入白宮橢圓形辦公室。 聲明稱，特朗普政府因美聯社的獨立新聞而懲罰美聯社，這令人擔憂。

圖為2024年11月6日，墨西哥總統總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）在美國大選後會見記者。（Reuters）

特朗普的命令引起了墨西哥方面的強烈不滿。墨西哥總統辛鮑姆曾回擊稱，不妨將北美重新命名為「墨西哥美洲」，並強調「墨西哥灣」的叫法早已獲得聯合國承認和國際社會的認可。

辛鮑姆還致信Google公司，要求Google重新考慮更名的決定，稱該公司不應該根據「一個國家的要求」改變「國際海洋」的名稱。辛鮑姆還認為，美國改變海灣的名稱並不合法，因為《聯合國海洋法公約》規定，一個國家的主權領土只能延伸到海岸線以外12海里。

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