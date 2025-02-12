美聯社繼續使用墨西哥灣稱謂　記者遭禁入白宮橢圓形辦公室採訪

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前簽署公告將墨西哥灣改名爲美國灣，Google Map隨後更新這名稱。美聯社在新聞報道仍繼續使用墨西哥灣名稱，旗下記者2月11日遭白宮禁入橢圓形辦公室採訪，該機構對此感到震驚並指不可接受此種做法。



美聯社高級副總裁兼執行編輯Julie Pace表示，旗下記者在當日被禁止參加活動，直至機構在新聞報道中將墨西哥灣改為美國灣，她還強調特朗普政府舉動違反美國憲法第一修正案，嚴重妨礙公眾獲取獨立新聞。

圖為美聯社高級副總裁兼執行編輯Julie Pace在2025年2月11日在美聯社網站上發布聲明，指不可接受特朗普政府的做法。（截圖自美聯社網站）

白宮記者協會（WHCA）對政府做法表示反對，主席Eugene Daniels強調舉辦記者會是官方活動，「白宮不能規定新聞機構如何報道新聞，也不應因為對新聞機構編輯的決定不滿而懲罰在職記者。」

美聯社在特朗普簽署改名令後就發布新聞寫作風格指導，指機構「將使用原名，同時承認特朗普選擇的新名稱」，因墨西哥灣的名稱沿用超過400年，其他國家和機構未必承認更改後的名字。