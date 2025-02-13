美俄換囚｜BTC-e前創辦人獲釋返俄　洗錢及網絡犯罪涉40億美元

美俄達成換囚協議，繼美國教師福格爾（Marc Fogel）於2月11日獲釋返國，美國亦於12日釋放俄羅斯網路罪犯Alexander Vinnik作為交換。克里姆林宮表示，這是俄羅斯與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的新政府首項協議，認為有助於建立兩國互信。



涉利用加密貨幣平台勒索及洗錢

於2月12日獲釋的Alexander Vinnik現年45歲，2017年在希臘被捕，其後被引渡到美國，2024年5月承認犯有串謀洗錢罪。

Alexander Vinnik曾創辦及經營BTC-e，該公司為全球最大加密貨幣交易所之一，他被指透過該公司從事網絡勒索、軟體攻擊、身份盜竊、販毒，以及干預美國選舉等其他犯罪活動，其中洗錢金額料至少40億美元。路透社引述美國官員稱，他被美國充公超過1億美元。

圖為2018年7月16日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在芬蘭首都赫爾辛基會晤時握手。（Reuters）

俄：協議有助建立與特朗普新政府的互信

路透社報道，今次美俄達成換囚共識，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）及俄羅斯直接投資基金（RDIF）行政總裁Kirill Dmitriev有份參與，

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）克里姆林宮表示，這是俄羅斯與特朗普新政府的首項協議，認為有助於建立兩國互信。對於特朗普形容，今次協議「可能是結束烏克蘭戰爭的重要組成部份」，佩斯科夫無具體回應，值指換囚協議是「非常細緻談判」的結果。

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美國教師抵國 獲特朗普在白宮迎接

至於11日獲俄羅斯釋放的63歲福格爾，已於同日返抵美國，並在白宮獲特朗普歡迎。當時特朗普預告翌日會再有一人獲釋，但沒有透露細節，他又指，協議條件「非常公平」，又稱「可能是結束烏克蘭戰爭的重要組成部份」。

63歲的福格爾2012年起在莫斯科的Anglo-American School of Moscow擔任教師。2021年8月，他被指將17克醫用大麻帶入俄羅斯而被捕，並於2022年6月被判囚14年。但直到去年底，他才被時任美國總統拜登（JoeBiden）政府歸類為被錯誤拘留者。