美國防長「放棄」烏克蘭？　指加入北約與恢復2014年前國界不現實

美國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，讓烏克蘭回到2014年前的國界並不現實。他指出，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府認為，基輔加入北約（NATO）不是解決俄烏戰爭的可行舉措。



據路透社報道，赫格塞斯2月12日在布魯塞爾北約總部的會議上指，美國和北約盟友都希望烏克蘭成為繁榮的主權國家。「但是我們必須首先認識到，讓烏克蘭回到2014年之前的國界不切實際。追求這個虛幻的目標只會拖長戰爭，帶來更多的痛苦。」

這是赫格塞斯自擔任美國防長以來，首次參加北約會議。這也是他在俄烏問題上的最明確、直接的公開發言。

2025年2月12日，德國防部長皮斯托利斯（Boris Pistorius，左一）、英國防部長希利（John Healey，右三）、美國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth，左二）、北約秘書長呂特（Mark Rutte，右一）和烏克蘭國防部長烏梅羅夫（Rustem Umerov，右二）在比利時布魯塞爾的北約總部出席烏克蘭防衛聯絡小組會議。（Reuters）

俄羅斯在2014年吞併克里米亞（Crimea）半島，並在2022年2月對烏克蘭發動全面戰爭。目前，莫斯科已控制烏克蘭約20%的領土，主要位於東部和南部。

赫格塞斯強調，任何持久和平都需包括對烏克蘭提供更強的安全保障，以防止戰爭重燃。但美國並不認為，「讓烏克蘭加入北約是達成協議後能夠出現的結果。」

2025年2月12日，在北約國防部長會議前夕，美國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在比利時布魯塞爾的北約總部出席烏克蘭防衛聯絡小組（Ukraine Defense Contact Group）會議並發表演說。（Reuters）

他還提醒北約盟友，必須為歐洲安全承擔更多責任，烏克蘭的安全保障應由具備能力的歐洲，以及非歐洲部隊提供支持。

「如果這些部隊（將來）在任何時候作為維和部隊部署到烏克蘭，應該以非北約特派團的身份，而不基於（聯盟條款）第五條（即共同防禦條約）來部署。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

