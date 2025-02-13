英法德7國發表聯合聲明　承諾與美國就烏克蘭未來展開合作

路透報導，歐盟委員會（European Commission）與英國、法國和德國在內的7個國家，2月12日發表聯合聲明表示，必須參與未來有關烏克蘭命運的任何談判，強調只有達成公平的協議並提供安全保證，才能確保持久的和平。



該聯合聲明指出：「我們的共同目標應該是讓烏克蘭處於有利地位。烏克蘭和歐洲必須成為任何談判的一部分。此外，應該為烏克蘭提供強有力的安全保障。烏克蘭的公義與長遠和平是跨大西洋維持強大安全的必要條件。」

同日，英國、法國、德國、意大利、西班牙、波蘭與歐盟委員會在巴黎會晤烏克蘭外交部長，會議目的主要是概述歐盟的防禦戰略、討論如何加強烏克蘭安全，以及規劃未來的和平談判，還有討論即將舉行的慕尼黑安全會議將如何與美國政府進行會談。

2025年2月7日，烏克蘭武裝部隊第24機械化旅的一名士兵站在2S1 Gvozdika自行榴彈砲旁邊，他們在前線向俄羅斯軍隊開火，地點位於烏克蘭頓涅茨克地區。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周三通過電話與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）討論了俄烏戰爭。這是特朗普對先前做出「結束戰爭」的承諾踏出了第一步。