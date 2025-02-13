英法德7國發表聯合聲明 承諾與美國就烏克蘭未來展開合作
撰文：莊勁菲
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路透報導，歐盟委員會（European Commission）與英國、法國和德國在內的7個國家，2月12日發表聯合聲明表示，必須參與未來有關烏克蘭命運的任何談判，強調只有達成公平的協議並提供安全保證，才能確保持久的和平。
該聯合聲明指出：「我們的共同目標應該是讓烏克蘭處於有利地位。烏克蘭和歐洲必須成為任何談判的一部分。此外，應該為烏克蘭提供強有力的安全保障。烏克蘭的公義與長遠和平是跨大西洋維持強大安全的必要條件。」
同日，英國、法國、德國、意大利、西班牙、波蘭與歐盟委員會在巴黎會晤烏克蘭外交部長，會議目的主要是概述歐盟的防禦戰略、討論如何加強烏克蘭安全，以及規劃未來的和平談判，還有討論即將舉行的慕尼黑安全會議將如何與美國政府進行會談。
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周三通過電話與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）討論了俄烏戰爭。這是特朗普對先前做出「結束戰爭」的承諾踏出了第一步。
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