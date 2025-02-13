澤連斯基擬與俄羅斯交換領土　梅德韋傑夫：無稽之談

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，如果美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）能讓俄烏重啟和談，他計劃向莫斯科提出土地交換。俄羅斯安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）反駁指這項提議是無稽之談（nonsense）。



澤連斯基在英國《衛報》2月11日發表的專訪中談到，如果特朗普真的能讓基輔和莫斯科回到談判桌前，他計劃提出直接與俄羅斯進行領土交換，放棄烏軍自去年8月對俄羅斯庫爾斯克地區（Kursk）發動突襲以來，一直佔領的土地。

他說：「我們將用一塊領土交換另一塊領土。」

2025年2月7日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在首都基輔接受路透社採訪。（Reuters）

不過他也表明，他不清楚基輔會要求換回哪一部份俄控土地。「我不知道，我們拭目以待。但是我們的所有領土都很重要，沒有輕重之分。」

俄烏戰爭持續將近三年，和平談判一直陷入僵局。曾在2008年至2012年擔任俄羅斯總統的梅德韋傑夫12日駁斥澤連斯基的這番表態，稱這是無稽之談。

2020年10月20日，俄羅斯安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）與蒙古首相（不在圖中）舉行會面。（X@MedvedevRussiaE）

梅德韋傑夫表示，俄羅斯已經表明可以做到以「實力求和平」（peace through strength），莫斯科通過無人機和導彈襲擊證明了這一點。

2025年2月7日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在首都基輔接受路透社採訪。（Reuters）2020年10月20日，俄羅斯安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）與蒙古首相（不在圖中）舉行會面。（X@MedvedevRussiaE）

特朗普曾表示希望結束俄烏戰爭，但至今還未公布具體計劃，也尚未敲定與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的會晤計劃。他11日早些時候宣布，派遣財政部長貝森特（Scott Bessent）前往烏克蘭，與澤連斯基會面。

本文獲《聯合早報》授權轉載

