波羅的海3國「脫鈎」俄羅斯電網改接歐盟　立陶宛：降俄勒索能力

波羅的海國家立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞2月8日至9日啟動程序，與俄羅斯控制的電網斷開連接，再接入歐洲電網系統。立陶宛8日表示，已切斷電力系統與俄電網的連接，能源部長Zygimantas Vaiciunas稱「正消除俄羅斯利用電力系統作為地緣政治勒索工具的能力」。



愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛在30多年前脫離蘇聯，但多年都是依靠俄羅斯電網控制頻率和穩定網路，以避免停電，至2009年啟動併入歐洲電網項目，原定2026年初完成，到了2022年俄烏戰爭爆發後，同意把併網提前至2025年2月。

圖為2023年7月在立陶宛飄揚的立陶宛與歐盟旗幟（Getty）

在脫離俄羅斯電網後，3國將以「獨立模式」（isolated mode）運行約24小時，僅依靠自己電力系統生存，然後透過波蘭連接到歐洲電網。

在脫離俄電網前，當地政府都告知居民要提前為設備充電、準備好糧食與水，部份地區叫居民別使用電梯等。

立陶宛能源部長Zygimantas Vaiciunas指，政府的舉動是在消除俄羅斯利用電力系統作為地緣政治勒索工具的能力。

拉脫維亞氣候和能源部長卡梅爾尼斯表示，與歐洲電網同步將提高波羅的海地區能源供應的安全性。