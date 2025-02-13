法國東南部一間酒吧遭扔手榴彈爆炸 12人受傷
撰文：羅保熙
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法國東南部城市格勒諾布爾（Grenoble）一間酒吧2月12日晚發生手榴彈爆炸事件，造成12人受傷。
法新社報導，檢察官Francois Touret-de-Courcy在現場對傳媒說：「有人闖進來，似乎一句話也沒說就扔出一枚手榴彈，其後逃離現場。」緊急應變人員現已封鎖現場。
Touret-de-Courcy表示，事發於當地時間晚上約8時，手榴彈爆炸時許多客人在場，造成2人情況危急。他補充說，有人目擊疑犯手持一支卡拉希尼柯夫（Kalashnikov）突擊步槍。
事發的酒吧位於1968年冬季奧運會時建造的奧運村社區內，格勒諾布爾市長Eric Piolle在社交媒體X發文表示，「以最強烈措辭譴責此一極其暴力的犯罪行為」。
目前，當局指調查人員尚未釐清疑犯的動機，惟不認為這是一宗「恐怖攻擊」，可能是「極端暴力行為」，且「可能與報復有關」。警方也稱，調查人員正在釐清此案與毒品走私的關聯。
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