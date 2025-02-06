法國政府再遭不信任投票　票數不足免於倒台

上任不足兩個月的法國總理貝魯（Francois Bayrou）早前利用憲法賦予的特殊權力，不經議會投票強行通過2025年預算案，觸發政府再次遭遇不信任投票。不過，只有128名議員支持，遠遠未及推翻政府所需的289票。



圖為2025年2月5日，法國國會再次就對政府提出不信任動議進行投票。（Reuters）

今次不信任動議由極左翼政黨「不屈法國」（La France insoumise）提出，社會黨（Parti socialiste，PS）和極右國民聯盟（National Rally，RN）都拒絕支持，因為不足以令法案通過。

對於不信任動議未有過關，法國財政部長朗伯德（Eric Lombard）隨後表示，對國家和國民來說都是好事。

圖為2025年2月5日，法國國會就對政府提出不信任動議進行投票，法國財政部長朗伯德（Eric Lombard）出席。（Reuters）

根據法國憲法，由於不信任動議失敗，由貝魯利用特權通過的預算案成為法律。

貝魯政府表示，該預算旨在將法國今年的赤字下調，削減至佔國內生產總值（GDP）的5.4%，措施包括削減開支和增加稅收，總共涉及500億歐元。 在2024年度，法國赤字達到GDP的6.1%。