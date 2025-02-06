法國政府再遭不信任投票 票數不足免於倒台
撰文：蕭通
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上任不足兩個月的法國總理貝魯（Francois Bayrou）早前利用憲法賦予的特殊權力，不經議會投票強行通過2025年預算案，觸發政府再次遭遇不信任投票。不過，只有128名議員支持，遠遠未及推翻政府所需的289票。
今次不信任動議由極左翼政黨「不屈法國」（La France insoumise）提出，社會黨（Parti socialiste，PS）和極右國民聯盟（National Rally，RN）都拒絕支持，因為不足以令法案通過。
對於不信任動議未有過關，法國財政部長朗伯德（Eric Lombard）隨後表示，對國家和國民來說都是好事。
根據法國憲法，由於不信任動議失敗，由貝魯利用特權通過的預算案成為法律。
貝魯政府表示，該預算旨在將法國今年的赤字下調，削減至佔國內生產總值（GDP）的5.4%，措施包括削減開支和增加稅收，總共涉及500億歐元。 在2024年度，法國赤字達到GDP的6.1%。
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