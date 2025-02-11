產志賀毒素大腸桿菌惹禍？　法國召回「這些」莫爾比耶芝士

香港瑪嘉烈醫院懷疑出現產志賀毒素大腸桿菌（Shiga toxin-producing Escherichia coli，Shiga toxin-producing E. coli，STEC）感染群組，3名腫瘤科醫生受感染，其中一名患者已離世，源頭暫時不明。



另外，食物環境衞生署食物安全中心上周三（5日）曾呼籲市民不要食用一批法國進口生牛奶芝士，稱因為有關產品可能受產志賀毒素大腸桿菌污染。除了香港，英屬維京群島與新加坡政府近日亦公布，有關部門召回法國某些品牌的莫爾比耶芝士（Morbier Cheese）。



英屬維京群島上周五發布公告指，環境衞生部門宣布召回懷疑受產志賀毒素大腸桿菌污染的莫爾比耶芝士，受污染芝士品牌為Perrin-Vermot，名稱為Morbier AOP 45JOURS Cheese，批次為36110、31304和33206。

英屬維京群島上周五（7日）發布公告指，環境衞生部門宣布召回懷疑受產志賀毒素大腸桿菌污染的莫爾比耶芝士，受污染芝士品牌為Perrin-Vermot，名稱為Morbier AOP 45JOURS Cheese，批次為36110、31304和33206。（英屬維京群島政府網站）

新加坡食品局上周四（6日）亦發布類似公告，指歐洲發布通知，召回法國品牌Reflets De France的莫爾比耶芝士，芝士名稱為Morbier AOP au lait cru。

新加坡食品局上周四（6日）亦發布類似公告，指歐洲發布通知，召回法國品牌Reflets De France的莫爾比耶芝士，芝士名稱為Morbier AOP au lait cru。（新加坡食品局）

食物環境衞生署食物安全中心五日呼籲市民不要食用品牌為PERRIN VERMOT、名稱為MORBIER LAIT CRU DE SCEY AOP 7KG MEULE的芝士，這款芝士來源地同樣來自法國。

中心發言人說：「中心接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述產品可能受產志賀毒素大腸桿菌污染，正在法國進行回收。中心得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次產品。」該進口商已按中心指示將受影響批次產品停售及下架，並展開回收。

美國麥當勞「足三両」漢堡包2024年10月亦爆發大腸桿菌感染事件，疫情造成至少1人死亡，近75人受感染。