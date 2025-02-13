23歲中國女留學生在美遇害　據報生前曾控訴其白人男友的暴力行為

中國新聞社報導，根據洛杉磯警方通報，一名就讀於南加州一所高校的中國留學生近日在其校外住所不幸遇害，目前案件正在加緊調查中。中國駐洛杉磯總領事館已敦促美方加快案件調查，儘快將兇手繩之以法。



中國駐洛杉磯總領事館2月13日通報這則消息，高度重視領區中國公民安全，並對該名中國留學生不幸遇害深感震驚和痛惜，已向其親屬表示深切哀悼和誠摯慰問，並對兇手犯罪行徑予以強烈譴責。

總領館並與家屬保持密切聯繫，協調校方等為善後處理等事宜提供積極協助。總領館將繼續密切跟進案件偵辦情況，為家屬提供必要支援。

有內媒報導，死者為美國加州藝術學院一名23歲中國大四女學生。(網上圖片)

據新京報報導，死者是美國加州藝術學院一名23歲中國大四女學生。據洛杉磯警方此前進行福利檢查，發現遇害者的遺體身上有多處傷痕。警方還稱，一名男子事發前一晚被目擊進入公寓 ，翌日下午從遇害者的臥室窗戶爬出。警方正在尋求公眾的幫助以確認該名男性嫌疑人的身份。

有知情人士透露，遇害者曾在社群發帖控訴白人男友對她的暴力行為，隨後帖文被刪除。