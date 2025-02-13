印度擬對中國鋼鐵加收15%至25%臨時關稅　以應對「嚴重挑戰」

路透社報道，印度鋼鐵部長庫馬拉斯瓦米（HD Kumaraswamy）表示，11日表示，由於廉價進口產品對印度生產商構成「嚴重挑戰」，印度可能在6個月內對中國鋼鐵產品徵收15%至25%的臨時關稅。



庫馬拉斯瓦米2月11日晚間表示：「中國鋼鐵進口量不斷增加，再加上不公平的貿易行為，對印度製造商構成了嚴峻挑戰......政府堅定地致力於保護印度鋼鐵業。」

印度去年12月對是否對中國徵收臨時稅（當地稱為保障性關稅）開始調查，以限制鋼鐵進口。一旦通過，該法案的有效期將達到2年。

2009年11月11日，印度Bumla，圖為一名男子經過中印邊境附近的一處會議室。（Reuters）

庫馬拉斯瓦米補充道：「根據正在進行的調查，保護稅的範圍在15%到25%之間，以防止不公平競爭。」

截至2024年3月的財年，印度成為成品鋼淨進口國，4月至12月期間來自中國的成品鋼出貨量創下歷史新高。

美國總統特朗普（左）曾在首次任期內的2020年2月底訪問印度，在新德里會見印度總理莫迪。（Reuters）

因此，雖然印度國內需求強勁，但鋼鐵價格卻大幅下跌。據路透社12月報道，由於進口量激增，印度一些小型鋼廠不得不縮減產能，並考慮裁員。

業內人士表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）大幅提高鋼鐵進口關稅可能會加劇問題，因為出口商將目光轉向印度。