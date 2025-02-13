甘迺迪遇刺案解密有進展　美國議員指有2名槍手犯案

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）甫上任後誓言解密前總統甘迺迪（John F. Kennedy）遇刺案檔案，2月11日獲聯邦眾議院任命領導解密工作組的共和黨籍議員盧娜（Anna Paulina Luna）指相信當年有2名槍手犯下血案，承諾找出事件真相。



前總統詹森（Lyndon Baines Johnson）指派沃倫委員會（Warren Commission）調查，認定犯案者僅有一人，盧娜反對這結論，認為當時提出的「單一子彈理論（Single-bullet theory）」有缺陷（調查認為甘迺迪背部與喉嚨處彈孔為同一枚子彈造成），還指FBI的驗屍報告異常。

盧娜還強調之後會舉行聽證會，並找來第一時間為甘迺迪動手術的醫護作證。預料工作小組在三月舉行首次聽證會，具體日期尚未確定。

甘迺迪在1963年11月22日乘車經過德州達拉斯（Dallas）時遭到槍手襲擊，送院不治，事後通報犯案者是24歲前海軍陸戰隊成員奧斯華（Lee Harvey Oswald），槍手兩日後在移監時被夜店老闆魯比（Jack Ruby）槍殺。

2025年1月3日，美國華盛頓，圖為盧娜在共和黨籍議長約翰遜（Mike Johnson，不在圖中）贏得連任前在眾議院現身。（Getty）

盧娜領導的工作小組旨在負責解密聯邦機密，旗下還將負責馬丁路德金遇刺、九一一恐襲、新型冠狀病毒起源、美國已故富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）性侵案名單等案件的解密工作。