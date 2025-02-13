中國留學生陳屍美國公寓　生前控訴男友施暴性侵　警方追尋神秘人

美國加州藝術學院（California Institute of the Arts）一名中國女留學生2月4日被發現陳屍位於聖塔克拉利塔（Santa Clarita）的住所，身上有多處傷痕，及後證實死者為23歲留學生莊孟寒（Menghan Zhuang）。警方指有男子於前一晚進入公寓內，並在4日下午從窗戶逃離，正追尋這名神秘男子，籲公眾提供資訊。另據外媒指，死者生前曾發文控訴遭白人男友施暴與強迫性行為。



死者生前在社交網站發布的圖片（影片截圖）

洛杉磯警方調查時，發現遇害者的遺體身上有多處傷痕。警方又表示一名男子事發前一晚被目擊進入公寓 ，翌日下午從遇害者的臥室窗戶爬出。

警方正在尋求公眾的幫助以確認該名男性嫌疑人的身份。

死者為23歲留學生莊孟寒（Menghan Zhuang）（影片截圖）

《世界日報》報道，莊孟寒生前曾在社交網站發文，指白人男友對她進行強迫性行為，還將她推倒在地，並用尖銳物品撞擊，「他總是裝作無辜，試圖讓我入獄，對我說過的話99%都是謊言。我以為這是真愛，結果我很盲目。」帖文隨後被刪除。

報道又引述知情人士指，死者男友是一位中年白人男子，從事設計和藝術工作，曾因暴力行為被捕，後來獲釋。

死者生前網站帖文（影片截圖）

中國駐洛杉磯總領事館2月13日表示，高度重視領區中國公民安全，對該名中國留學生不幸遇害深感震驚和痛惜，已向其親屬表示深切哀悼和誠摯慰問，並對兇手犯罪行徑予以強烈譴責。

總領館並與家屬保持密切聯繫，協調校方等為善後處理等事宜提供積極協助。總領館將繼續密切跟進案件偵辦情況，為家屬提供必要支援。

莊孟寒租住的公寓中，另有一名男室友，警方指相信他與本案無關。