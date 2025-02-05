特朗普為聯邦政府瘦身　約2萬僱員接受「肥雞餐」　未達白宮目標

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）矢言大幅削減聯邦僱員規模，從而降低聯邦政府開支。Axios等美國媒體及路透社2月4日報道，至少有20,000名聯邦僱員已同意接受「肥雞餐」離職，佔整體逾200萬名聯邦僱員的約1%，低於白宮設定的5%至10%目標。



圖為2025年2月3日，美國國際開發署（USAID）大樓外有民眾抗議，指責主管政府效率部（DOGE）的富豪馬斯克（Elon Musk）關閉USAID等聯邦機構。（Reuters）

聯邦人事管理局（Office of Personnel Management，OPM）於1月28日向全體聯邦文職人員提出「肥雞餐」辭職，接受者可續領工資至9月底，期間不需要上班，且可以接受其他地方的工作，但必須在2月6日之前決定是否參加。

不過，此優惠不包括移民部門、空中交通管制、國家安全，以及郵政服務的文職員工。

Axios及路透社等媒體2月4日報道，至少有20,000名聯邦僱員同意接受「肥雞餐」，未達白宮目標。但《今日美國》（USA Today）引述白宮官員稱，預計接受「肥雞餐」的2月6日限期前，簽署人數會大幅增加。

圖為2025年2月3日，美國國際開發署（USAID）大樓外有民眾抗議，指責主管政府效率部（DOGE）的富豪馬斯克（Elon Musk）關閉USAID等聯邦機構。（Reuters）

根據OPM的電子郵件，希望繼續留任的僱員必須恢復到辦公室上班、接受新的績效標準，並在工作中表現「可靠、忠誠和值得信賴」。電郵並提醒，拒絕「肥雞餐」的僱員，需面臨大多數聯邦部門將「透過重組、調整和裁員來縮小規模」。

《今日美國》報道，該封電郵以「岔路口」（Fork in the Road）為題，與目前主管政府效率部（DOGE）的富豪馬斯克（Elon Musk），在2022年收購社交平台Twitter 後，向員工發出同類的最後通牒主題一樣。