匈牙利示威者寸爆政府「奴隸法」　高喊「我們終可一周工作8天」

匈牙利周五（21日）繼續爆發反政府示威，數千名示威者遊行至總統府，抗議國會新通過、被質疑是「奴隸法」的勞工法。他們高叫「我們終可一周工作8天」等口號，諷刺政府漠視勞工。

匈牙利上星期在右翼總理歐爾班（Viktor Orban）所屬政黨「青年民主主義聯盟」（Fidesz）支持下，國會通過兩條備受抨擊的新法。

其中一條是被稱為「奴隸法」的勞工法。新法容許每年加班時數上限由250小時增加至400小時；僱主可把發放加班「補水」和休假的期限由1年「拖」長至3年，員工一旦在3年內離職便會失去先前的加班費。示威人士質疑新法偏袒資方。

另一條法例則是有關設立新法院，反對派擔心新法院會受政治操縱，干預司法獨立。

集會本來由惡搞性質的政黨「雙尾犬黨」(The Two-Tailed Dog Party，MKKP) 發起，其後不少反對組織亦加入遊行。

有團體在社交媒體發表諷刺「宣言」，呼籲民眾加入集會，內容提到「我們終於可以每星期工作8天；不需要再纏擾於司法獨立的法庭」。

另外示威團體亦不滿歐爾班政府破壞學術自由，「迫走」由富商索羅斯（George Soros）創辦的中歐大學。歐爾班批評索羅斯付錢予部分社運人士，挑起連日示威。

索羅斯旗下的慈善基金開放社會基金會（Open Society Foundations）否認指控。

匈牙利反政府示威：反對派連日在首都布達佩斯（Budapest）發起抗議行動，有人高舉將總理歐爾班「妖魔化」的海報。（美聯社）

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（路透社）