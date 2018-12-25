【印尼海嘯】罹難人數增至373人　總統下令購置預警系統設備

印尼巽他海峽（Sunda Strait）上周六（22日）發生海嘯，至今導致最少373人死亡，128人失蹤，超過1,400人受傷。政府早前承認海嘯預警系統無運作近7年，因此事發前沒有發出海嘯警報。總統佐科維多多（Joko Widodo）隨即下令購置相關預警系統設備。

佐科維多多周一（24日）到萬丹省（Banten）板底蘭（Pandeglang）視察災情。期間，他向記者表示，已下令印尼氣象、氣候和地球物理局（Indonesian Agency for Meteorology, Climatology and Geophysics，BMKG）購置預測和預警系統的設備，向市民提供及時警告，讓他們可以迅速行動。

佐科維多多又指，軍方和警察會繼續搜索生還者，印尼國家減災署（National Disaster Mitigation Agency，BNPB）亦會協助災民和死難者家屬取得援助。他提到，現時仍未知海嘯的確實起因，目前仍在調查中。

印尼國家減災署（National Disaster Mitigation Agency，BNPB）發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）同日較早前稱，任何由海底山泥傾瀉或火山造成的海嘯，政府都沒有相關預警系統。蓄意破壞、有限預算和技術損毀等因素，導致印尼由2012年至今缺乏海嘯浮標網絡。

（亞洲新聞台／路透社）