美參眾兩院12月27日無投票計劃　政府持續停擺

美國聯邦政府局部停擺踏入第5日，目前仍未有解決跡象。眾議院多數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）發言人佩琳（Erin Perrine）周三表示，眾議院周四（27日）沒有投票計劃，這意味聯邦政府將持續關門。

美國總統特朗普（Donald Trump）把興建美墨邊界圍牆的50億美元（約390億港元）撥款，與臨時撥款議案捆綁在一起，遭到民主黨極力反對。雙方僵持不下，導致部分聯邦政府部門自上周六（22日）凌晨起停擺。

佩琳於Twitter貼文稱：「眾議院周四並無投票計劃，仍在等參議院就剩餘撥款採取行動。」這意味約42萬政府人員仍要無償工作，另外38萬人則被迫繼續放無薪假。

No votes expected in the House tomorrow, December 27, as we await action from the Senate on remaining appropriations. — Erin Perrine (@ErinMPerrine) 2018年12月26日

根據國會安排，參議院與眾議院周四下午4時將有集會，而參議院亦無安排投票議程。參院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）早前指參院直至周四都不會進行立法程序，而聯邦政府局部停擺亦最少會持續到當天。

特朗普周二（25日）表示，國會一日未通過興建墨西哥邊境圍牆撥款，他會繼續任由聯邦政府部分機構停止運作。

（中央社）