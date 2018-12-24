土耳其同意與美國合作　確保敘利亞避免出現權力真空

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）周日（23日）與美國總統特朗普（Donald Trump）通電話，就美軍撤出敘利亞後的安排交換意見，雙方同意需要合作，避免當地出現權力真空情況。
埃爾多安於Twitter提到這次通話充滿成果，又滿意華府在打擊敘利亞境內恐怖組織的措施，他表示安卡拉政府將隨時為美國提供任何支援。埃爾多安亦指，土美領袖在通話中提到兩國貿易關係。
Bugün ABD Başkanı Sn @RealDonaldTrump ile ticari ilişkilerimizden Suriye’deki gelişmelere kadar birçok konuda eşgüdümümüzü artırma noktasında mutabık kaldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 2018年12月23日
Görüşmemizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.
特朗普在上周四（20日）宣布美軍已經擊敗藏身於敘利亞的極端組織ISIS，因此認為部隊在沒有留在當地的理由，該決定隨即惹來爭議，國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）和負責協調各國打擊極端組織ISIS的美國特使麥格克（Brett McGurk）分別辭職。而法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）亦對白宮的決定感到遺憾，認為盟友之間應該互相倚靠。
另外土耳其表明接替美軍負責敘利亞的軍事行動後，當地傳媒指土耳其軍隊已經開始在接壤敘利亞邊境地區部署，但部分軍備卻接近被埃爾多安視為眼中釘的庫爾德族據點。這不禁令外界質疑，埃爾多安是否希望利用美軍撤兵的時機、借消滅ISIS之名，同時攻打庫族武裝份子。
（綜合報道）