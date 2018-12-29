美政府局部停擺　候任白宮幕僚長批民主黨拒談判

美國總統特朗普與民主黨在墨西哥邊境圍牆撥款一事各不相讓，導致聯邦政府臨時撥款法案無法通過，自上周六（22日）起局部停擺。候任白宮幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）周五（28日）批評，民主黨拒絕接受他們提出的折衷方案，又將責任歸咎眾議院民主黨領袖佩洛西（Nancy Pelosi），指她為確保在下周四（1月3日）順利出任眾議院議長，拒絕談判。