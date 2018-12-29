美政府局部停擺　候任白宮幕僚長批民主黨拒談判

撰文：凌俊賢
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美國總統特朗普與民主黨在墨西哥邊境圍牆撥款一事各不相讓，導致聯邦政府臨時撥款法案無法通過，自上周六（22日）起局部停擺。候任白宮幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）周五（28日）批評，民主黨拒絕接受他們提出的折衷方案，又將責任歸咎眾議院民主黨領袖佩洛西（Nancy Pelosi），指她為確保在下周四（1月3日）順利出任眾議院議長，拒絕談判。
特朗普周五（28日）在Twitter警告，如民主黨人拒絕通過興建圍牆的撥款，且不願修改國家所負擔荒謬的移民法，將會全面關閉美墨邊境。
馬爾瓦尼同日接受霍士新聞訪問時表示，認為特朗普真的會關閉美墨邊境。他透露，自己與副總統彭斯（Mike Pence）上周六（22日）曾向參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）提出新方案，撥款金額較特朗普所堅持的50億美元為少，但周四（27日）遭到對方拒絕。
他形容談判已經破裂，預計政府停擺會持續一段時間。馬爾瓦尼又指摘佩洛西拖延談判，稱他覺得舒默有意願與白宮達成交易，但遭佩洛西阻擋。他認為，這是因為佩洛西要展現強硬姿態，以確保下周四（1月3日）能順利通過全體議員表決，擔任眾議院議長。
（綜合報道）