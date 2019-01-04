熱帶風暴「帕布」今登陸泰國南部　渡輪停航機場關閉

熱帶風暴「帕布」（Pabuk）預計周五（4日）登陸泰國南部，當局警告海灣地區會有強風和風暴潮。在旅遊勝地蘇梅島（Koh Samui）、帕岸島（Koh Phangan）及龜島（Koh Tao）度假的數萬遊客，亦趕在渡輪暫停服務前離開。

受熱帶風暴「帕布」影響， 蘇梅島、帕案島及龜島會有大雨，布吉（Phuket）等旅遊勝地亦會受強風吹襲。當局已暫停島嶼間的渡輪服務，曼谷航空亦取消所有來往蘇梅島的航班，多個旅遊熱點疏散民眾與遊客。

泰國氣象部指出，「帕布」未來幾日將吹襲南部的東海岸，而素叻他尼（Surat Thani）及洛坤府（Nakhon Si Thammarat）首當其衝，警告居民要為即將到來的強風和巨浪做好準備，部分地區預計會有高達6.7米的海浪。

氣象部門續指，「帕布」正向西移向泰國灣，最大風速為每小時65公里，或掀起3至5米高的海浪，安達曼海（Andaman Sea）可能會有2至3米高的海浪。

洛坤府機場周五關閉，亞洲航空、獅子航空（Lion Air）航班因此受影響。當局亦指示素叻他尼、春蓬府（Chumphon）、拉廊府（Ranong）、董里府（Trang）及那拉提瓦府（Narathiwat）的機場，密切監察以及準備好應對帕布帶來的影響。

香港天文台周五（4日）報告稱，熱帶風暴帕布上午10時集結於泰國曼谷以南約680公里，預料以時速18公里向西北偏西移動，大致移向馬來半島。

（綜合報道）