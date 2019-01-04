美民主黨重掌眾議院首日通過撥款　不包括邊境建牆費用

美國國會新會期周四（3日）開始，民主黨時隔8年後再次執掌眾議院。眾議院同日隨即通過一籃子撥款法案，以解決聯邦政府停擺等問題。 外界相信，由於法案並未納入總統特朗普要求的美墨圍牆興建費用，所以難以獲共和黨佔多數的參議院通過，並希望兩黨周五（4日）的談判能有轉機。

眾議院周四（3日）通過民主黨領袖佩洛西（Nancy Pelosi）出任2019至2020年度眾議院議長後，即投票批准兩項撥款議案。

第一項議案包括13億美元改善邊境保安的費用、能讓國土安全部營運至2月8日的臨時撥款；另一個撥款議案則包括6項法案，撥款予農業部和內政部等部門，預計可供它們運作至9月30日財政年度完結。

兩項議案分別以239比192，及241比190獲得通過，並均有少數共和黨人投下贊成票，不過議案並不包括特朗普堅持興建美墨圍牆資金的56億美元撥款。

以上兩項議案都需經參議院通過，並獲特朗普簽字才能成事，所以機會非常渺茫。參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）同日表明，不會浪費時間接受任何無機會通過的議案，並指摘眾議院民主黨人無嚴肅尋求解決問題。

副總統彭斯（Mike Pence）同日接受霍士新聞（Fox News）訪問時重申，雖然他願意談判解決政府停擺，但邊境圍牆仍是癥結所在，並表明「沒有邊境圍牆，就沒有協商」。特朗普周五（4日）會與國會兩黨領袖再到白宮談判。

（綜合報道）