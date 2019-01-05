美政府停擺何時了　兩黨看似「無心戀戰」背後的政治盤算

美國聯邦政府局部停擺近兩周，總統特朗普周五（4日）揚言，政府有可能維持停擺數月甚至數年。 與以往的政府停擺有別，兩黨雖然說希望盡快打破僵局，但心口不一，看來是嘆足慢板。 民主黨深知在建牆一事上「企得愈硬」，就愈能夠爭取在2020年大選的優勢；共和黨亦明瞭現時要說服特朗普讓步只是白費心機，倒不如等到他願意妥協時才「出手」。 以政府停擺和兩黨鬥爭開展新國會會期，預視未來兩年在華盛頓會有怎樣的刀光劍影，且讓我們拭目以待。

你有你生活 我有我忙碌？

「此刻各自都在測試對方的決心。」前眾議院共和黨領袖戴維斯（Tom Davis）如此形容現時國會內的局面。

以往兩黨都會盡量避免出現停擺局面。他們不希望外界視之為議員不負責任的表現，導致自己選區內的聯邦服務受影響，亦不想眾人視之為無力管治，容讓黨派、思想和撥款分歧數十萬聯邦僱員「無糧出」。

惟今次的停擺顯然與克林頓和奧巴馬時期的停擺不同。雙方雖然口說希望盡快打破僵局，但無跡象顯示他們決心透過連串對話尋求解決方法。兩黨並沒有互相提出建議和反建議，大部分時間只是一味「耍太極」，將責任推卸於對方身上。

美國政府停擺：眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）周五（4日）與兩黨參眾領袖前往白宮與特朗普會面，商討停擺狀況，但雙方未有共識。（美聯社）

民主黨：沒有甚麼可失去 放眼2020大選

過往民主黨通常都會積極尋找方法重開政府。例如在2018年初，參議院民主黨人在短短數日內便作出讓步，在移民議題上妥協，讓政府得以重開。

民主黨今次卻無意在建牆一事上讓步，助特朗普政府脫離困境。在民主黨眼中，在建牆一事上「企硬」並無太大的政治風險，反而認為選擇與特朗普抗衡能夠在政治上佔優。他們一方面認為建牆的做法不明智亦不受大眾歡迎，另一方面則希望藉此爭取在2020年大選的優勢。

政府停擺將對部分尋求連任的共和黨參議員造成打擊，如科羅拉多州（Colorado）參議員賈德納（Cory Gardner）已率先「跳船」，表示願意接納不包建牆費用的撥款法案，自保其身。這也反映共和黨內不團結。此消彼長下，民主黨自然能夠乘勢而上。在這事上，民主黨並無甚麼可以輸掉。

美國政府停擺：新國會會期周四（3日）開鑼，共和黨參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）回到國會山莊（Capitol Hill）。（美聯社）

共和黨：鞏固保守立場 靜候特朗普發落

相反共和黨在今次一戰上卻表現得小心翼翼。對他們而言，這場鬥爭對特朗普的政治地位尤其重要。面對民主黨的壓迫，特朗普更加需要鞏固自己來自保守派人士的支持，亦要考慮到競選連任的因素，堅持落實長久以來的競選承諾，興建圍牆。

特朗普無意妥協的情況下，一眾共和黨議員根本也無計可施。其實早在聖誕前，參議院已通過臨時撥款法案，同意為國土安全部及司法部等9個政府部門提供資金，令聯邦政府可以有效運作至2月。惟特朗普後來表明拒絕簽署有關法案，「落盡」共和黨參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）的面子。

為避免再次出現如此的尷尬場面，麥康奈爾已表示不會浪費時間接受任何無機會通過的議案。麥康奈爾寧願靜候白宮願意結束停擺之時來臨，也不願再重覆犯錯。

美國政府停擺：政府停擺期間，華盛頓地區的國家公園如常開放，但未能提供遊客中心服務。（美聯社）

「針唔拮到肉唔知痛」

當然亦有其他因素導致今次停擺持續。政府在12月22日凌晨起正式開始局部停擺，適逢聖誕假期，民眾對聯邦政府服務的需求較小，加上部份重要服務已經於另一項已通過的法案獲撥款，如軍事、退伍軍人事務以及健康和教育計劃，停擺對普通市民影響不大。

不過隨情況持續，民眾尤其是聯邦僱員將逐漸體會到停擺帶來的影響，國會和白宮將承受更大壓力。有民主黨人和少數共和黨人已提出將國土安全部有關開支費用從法案分拆開來，先通過其他撥款。亦有傳特朗普擬以「追夢者」計劃換取建圍牆資金。

無人知道結果會否如特朗普所言持續數月甚至數年，但可預想到的是，議員和總統之間的分裂或會在未來兩年重複上演。

（紐約時報／彭博社）