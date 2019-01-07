彭斯再晤民主黨國會代表　特朗普：雙方對話富有成效

美國副總統彭斯（Mike Pence）周日（6日）率領政府官員，與民主黨國會議員於白宮舉行第二輪會談，尋求打破政府局部停擺僵局。原本不看好會談能取得突破的總統特朗普（Donald Trump）後來在Twitter表示，雙方對話富有成效。

特朗普周日於Twitter貼文稱：「副總統彭斯及其團隊，今日與參議院領袖舒默（Chuck Schumer）、眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）等代表進行富有成效的會談，雙方討論許多涉及邊境安全的細節。」

他又提到當局計劃建造鋼鐵圍欄，而非混凝土圍牆，形容前者會更堅固又不那麼礙眼，是很好的解決方案，而且是由美國製造。

V.P. Mike Pence and group had a productive meeting with the Schumer/Pelosi representatives today. Many details of Border Security were discussed. We are now planning a Steel Barrier rather than concrete. It is both stronger & less obtrusive. Good solution, and made in the U.S.A. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年1月6日

惟路透社同日引述一名熟悉會議情況的民主黨助手稱，副總統率領的政府官員與國會代表周日舉行的會談並無取得任何進展，雙方亦無安排下一輪會談。

彭斯上周六（5日）率國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）、白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）及署理白宮幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）等政府高官，與國會議員會面，尋求解決撥款興建美墨邊境圍牆問題，但未有突破性進展。

（路透社）