美國聯邦政府停擺　無運作一樣有成本　損失其實更大

一間公司休息不開門，自然減省成本最省錢不是嗎？但實際除非公司倒閉，不開門做生意還是要支付薪金的───一個國家也一樣。美國聯邦政府局部停擺，浪費的公帑實際較如常運作還要高。

政府停擺員工放假，但薪水還是要付。除了合約員工外政府需要承擔數以十萬計無收入但要支出的薪金成本。（路透社）

美國總統為興建美墨邊境圍牆，導致國會無法通過預算案，聯邦政府局部停擺。國家公園、部分政府部門等無法運作，近80萬員工被迫放大假。不過除了一般合約員工外，他們在放的都是有薪假：在停工期間沒薪水，但復工後補發。

無收入但薪水還是要付

特朗普在周三（9日）時表示，可以保證員工返回工作岡位時拿回薪水，並稱他們將會「很高興」不受此次停擺影響。這原意是為安撫在家無事做的員工們，但也意味這數以十萬計的員工薪水是這次停擺的成本。

一間商舖要開門做生意才有進帳，否則就是白付薪水，聯邦政府的員工也一樣。國家公園需要開門才有門票收入，支付員工薪水及維護設施成本。公園關門不代表員工薪水不用支付，設施不用維護。

2013年奧巴馬政府曾因醫改問題被迫停擺16日，事後報告指政府因而損失25億美元，折合港幣190億。

聯邦政府停擺，國家公園關閉，遊客來到前只能敗興而歸。（路透社）

逾期合約費用要繳付利息

而且這不只是薪水問題，其他營運成本亦會因政府停擺而上升，支付合約費用就是其中一例。

美國有兩項法案名為「準時付款法案」（Prompt Payment Act）及「現金管理改進法案」（Cash Management Improvement Act），規定聯邦政府若無法履行支付合同的義務，將必須繳付利息。2019年上半年，「準時付款法案」中的利息是3.625%。

美國太空總署（NASA）就曾發布一份官方文件，表示若政府停擺期間某個合約到期，將會在復工後連同利息支付所需續約金。要知道一個政府部門有大量的外判合約，任何時候都可能會有哪個合約即將到期。白宮2018年12月就發表過一份報告，指出這種需支付利息的合約「影響十分大」。

美國太空總署NASA在2018年發布過一份文件，向公眾解釋政府停擺時的運作和安排。（NASA）

政府停擺愈久 對經濟傷害愈大

政府停擺愈久，對經濟的傷害也愈大。雖然難以提供具體數字，但試想一個員工沒有收入，他會選擇在家中發呆而非外出積極消費，80萬政府大軍因而失去消費意欲。

更甚的是這情緒會向外擴散，政府外判的公司亦因政府無法繳付合約金影響運作，使外判員工同樣失去消費意欲。特別在特朗普政府的減稅措施下，令這一切不再只是聳人聽聞，聯邦預算赤字在2019財政年度第一季度持續上升，並且年內的增長速度料達到1萬億美元，市場整體氣氛並不樂觀。

特朗普政府的停擺已踏入第三周，政府停擺的時間愈久，這種不安情緒將會愈來愈擴散，對美國經濟環境的影響將更嚴重。