【美國政府停擺】破紀錄踏入第22日　恐拖累經濟兼影響加息決定

美國政府停擺多日，周六（12日）已經踏入第22日，打破史上最長停擺時間紀錄。隨着中美貿易戰持續，市場人士擔心若停擺遲遲未解決，美國經濟未來幾個月增長可能會放緩甚至停滯，並影響聯儲局的利率決策。 美國經濟情況一般會在各項數據中反映，不過由於華府停擺，多個主要經濟數據都將延期發布，這將影響聯儲局公開市場委員會（FOMC）月底的議息會議無可靠數據參考，難以作加息或減息決定。

經濟數據將延期或「失真」

政府停擺導致部分聯邦僱員需暫時停工，且目前未有重開時間表，不少重要經濟數據都面臨要延期發布，當中包括零售銷售報告及國內生產總值（GDP）等。即使政府之後完全重啟，有關當局可能仍需數周時間，才能準備和發布所有報告。

有些報告即使能如期發布，亦可能因停擺而「失真」，未能如實反映當前經濟。以1月就業報告為例，受停擺影響的38萬名聯邦僱員，可能會被納入失業人口，推高該月失業率。

美銀美林（Bank of America Merrill Lynch）認為，可能需要一段時間才能獲得撇除停擺影響的「乾淨」經濟數據。

華府停擺：停擺可能會導致就業數據「失真」，受停擺影響的38萬名聯邦僱員，可能會被納入失業人口。圖為有聯邦政府人員在華盛頓上街要求結束停擺。（路透社）

聯儲局或無法議息

經濟數據被視為衡量經濟變化的主要參考指標，這不但影響投資者的取態，亦左右聯儲局的利率決策。亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）坦言，停擺導致數據不足，會影響聯儲局議息。聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）上周則表示，會耐心評估下一步。

聯儲局公開市場委員會（FOMC）會在1月29日一連兩日舉行議息會議。分析相信，由於缺乏經濟數據，聯儲局對貨幣政策立場會繼續持謹慎態度，並難以作加息或減息決定。若停擺繼續未能解決，聯儲局3月議息亦可能再次因數據不足而議而無果。

華府停擺：聯儲局主席鮑威爾指出，目前美國政府停擺尚未對整體經濟產生重大影響，但如果繼續下去情況可能會發生變化。他又強調聯儲局會耐心評估下一步。（路透社）

加息步伐或放慢

標普全球評級（S&P Global Ratings）估計，美國政府每周因此損失12億美元；摩根大通美國首席經濟師費羅利（Michael Feroli）亦下調對美國2019年首三個月的增長預測，由此前的2.25%降低至2%。

經濟放緩及企業信心下跌，加上停擺對美國經濟造成一定程度風險。亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）周一（7日）預期，聯儲局2019年可能只會加息一次，而非此前預期的兩次。

（綜合報道）