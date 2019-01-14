【英國脫歐】國會爭持不下進程膠着　脫歐派民眾不耐煩

「我只想一切塵埃落定，因為我厭倦再聽到脫歐的問題。」來自脫歐派「重鎮」森德蘭（Sunderland）的23歲男子格林（Adam Green）說道。 英國脫歐僵局爭執不下，首相文翠珊（Theresa May）周日（13日）撰文表示，國會議員不能讓公投支持脫歐的民眾失望。惟不論文翠珊方案能否通過，英國政府和國會議員的表現已令部分撐脫歐的市民失去耐性以及感到煩厭。

位於英格蘭東北部森德蘭，曾是造船城鎮。當地2016年有61%的選民公投支持脫歐，如今大部分人卻對脫歐進程膠着感到不耐煩。當地居民敦促議員繼續努力，帶領他們脫離歐盟。

英國自脫歐公投以來爭拗不休，對他們來說無疑是潑了一頭冷水。格林表示，「這完全是個笑話。完全不尊重我的選票。我們全家都支持脫離（歐盟）」。他認為議員只需要全神貫注地帶領他們脫歐。

英國脫歐：森德蘭的脫歐派認為，國會議員應該要支持文翠珊，並帶領他們脫離歐盟。（美聯社）

雖然居民希望議員「勇往直前」，但學者卻對脫歐流露出絲絲的憂慮。森德蘭大學（University of Sunderland）政治系高級講師海斯（Peter Hayes）表示，當地瀰漫一股反精英的情緒，但他同時指出，一旦英國以糟糕的協議脫離歐盟，這城鎮將面臨非常嚴重的經濟問題。

日產汽車公司（Nissan）的造車廠是當地的經濟命脈，海斯稱，假如日產轉移其生產線至歐洲，將會是森德蘭的「災難」。

我投了離開，然後脫歐派勝出。國家已作出選擇，國會議員應該同心協力，帶領英國脫離歐盟。 60歲森德蘭居民奎因

居民對森德蘭或面臨的困境似乎沒那麼重視，他們更緊張其投票意願有否實行。67歲的哈爾斯稱，脫歐是希望自己能過得更好。他稱自己喜歡文翠珊，認為議員理應支持她，但沒有人這樣做。

60歲的居民奎因（Ronnie Quinn）則批評，國會議員的行為像個小孩，卻不是捍衛公投的結果，他還說自己支持無協議脫歐，稱英國未加入歐盟前也沒什麼問題。

惟這裏亦有人如同學者般，擔憂脫歐困局帶來的影響。74歲的蘇萊曼（Liz Sulaiman）憂慮潛在無協議脫歐對孫兒的影響。她認為，森德蘭已經表現得不太好，而未來也不會好轉。

（綜合報道）