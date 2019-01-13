英脫歐協議如闖關失敗　工黨領袖：將提對政府不信動議

英國國會本周二（15日）就脫歐協議投票，有高級部長呼籲首相文翠珊（Theresa May），倘它在國會無法過關，應向工黨黨魁郝爾賓（Jeremy Corbyn）求助，尋求達成一個雙方同意的脫歐協議。 郝爾賓看來未必會是能夠協助化解僵局的人。他周日（13日）公開表示，如她的協議被否決，以及英國舉行大選，政府會有更多時間與歐盟談判。

彭博社上周五（11日）引述消息人士報道，有高級官員促請交翠珊在協議「闖關」失敗後與郝爾賓會面，尋求同意一個聯合脫歐方案。

郝爾賓似乎不會是如那些官員所說、能夠協助解決問題的人。他說假如她的方案被否決，工黨將要求提前大選。他說如文翠珊對其方案有信心，就應舉行大選，讓民眾做決定。

郝爾賓周日接受英國廣播公司（BBC）訪問時說，「無協議脫歐」對英國產業及貿易來說是災難性狀況。他重申自己的立場是傾向「有協議脫歐」多於再度舉行「脫歐公投」。他說在外界普遍預期文翠珊的方案不會在周二獲得國會通過之際，他提出對政府的不信任動議。

國會周二就脫歐協議表決，以郝爾賓為首的工黨議員料投反對票。他到時可能對政府提出不信任動議。

他呼籲在協議闖關失敗後立即舉行大選，以便新上場的工黨政府能在3月29日脫歐日前與歐盟重啟談判。他說脫歐有可能要延遲，因為顯然需要時間重新談判。

（綜合報道）