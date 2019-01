【英國脫歐】文翠珊籲國會勿玩嘢　議員傳擬「搞政變」奪取談判權

英國下議院周二(15日)將表決脫歐協議草案,首相文翠珊(Theresa May)周日(13日)警告國會議員指,若周二否決脫歐協議,將為英國帶來災難性影響。

文翠珊在《星期日快報》(Sunday Express)撰文指,「國會議員不能夠讓公投支持脫歐的民眾失望,否則將會對英國帶來災難,且不可原諒地違反對我們民主的信任。」她續指,自己想向國會傳達的訊息很簡單,就是議員是時候要停止把戲,為國家做正確的事。

隨着下周二(15日)國會投票日臨近,議員與政府之間的氣氛也緊張起來。英國下周可能出現憲政危機。

《星期日泰晤士報》(Sunday Times)引述政府高級官員消息稱,一批跨黨派國會議員計劃提出一個修正案,讓後座議員提出的動議優先於政府提出的議案,此舉會從根本上改變議會的運作方式。

倘若議事規則真的如此修改,議員將控制立法議程,架空文翠珊。國會之後或會通過法案,令政府推動無協議脫歐變成非法的舉動,甚或可停止英國脫歐。

能否提上議程 視乎下議院議長

保守黨議員博爾斯(Nick Boles)周六(12日)已確認他正在工作,推動通過「停止無協議脫歐」的法案。他說:「我們有一機制,可讓國會控制脫歐談判以及確保我們不會在3月29日、在沒協議的情況下脫離歐盟。」

《星期日泰晤士報》引述一名名政府高級官員說:「對英國脫歐來說,這或是遊戲結束(This could be game over for Brexit)。」另一名高官接受該報訪問時說:「這看來是非常『英國式』的政變,這會對民主有深遠的影響。」

跨黨派議員的計劃會否成功,將視乎下議院議長白高漢(John Bercow)會否讓動議提上議事程序。《星期日快報》引述消息人士稱,憑他跟政府緊張的關係,預料他會為此開綠燈。

(綜合報道)