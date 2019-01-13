【英國脫歐】文翠珊籲國會勿玩嘢　議員傳擬「搞政變」奪取談判權

英國下議院周二（15日）將表決脫歐協議草案，首相文翠珊（Theresa May）周日（13日）警告國會議員指，若周二否決脫歐協議，將為英國帶來災難性影響。

文翠珊在《星期日快報》（Sunday Express）撰文指，「國會議員不能夠讓公投支持脫歐的民眾失望，否則將會對英國帶來災難，且不可原諒地違反對我們民主的信任。」她續指，自己想向國會傳達的訊息很簡單，就是議員是時候要停止把戲，為國家做正確的事。

隨着下周二（15日）國會投票日臨近，議員與政府之間的氣氛也緊張起來。英國下周可能出現憲政危機。

《星期日泰晤士報》（Sunday Times）引述政府高級官員消息稱，一批跨黨派國會議員計劃提出一個修正案，讓後座議員提出的動議優先於政府提出的議案，此舉會從根本上改變議會的運作方式。

倘若議事規則真的如此修改，議員將控制立法議程，架空文翠珊。國會之後或會通過法案，令政府推動無協議脫歐變成非法的舉動，甚或可停止英國脫歐。

能否提上議程 視乎下議院議長

保守黨議員博爾斯（Nick Boles）周六（12日）已確認他正在工作，推動通過「停止無協議脫歐」的法案。他說：「我們有一機制，可讓國會控制脫歐談判以及確保我們不會在3月29日、在沒協議的情況下脫離歐盟。」

《星期日泰晤士報》引述一名名政府高級官員說：「對英國脫歐來說，這或是遊戲結束（This could be game over for Brexit）。」另一名高官接受該報訪問時說：「這看來是非常『英國式』的政變，這會對民主有深遠的影響。」

跨黨派議員的計劃會否成功，將視乎下議院議長白高漢（John Bercow）會否讓動議提上議事程序。《星期日快報》引述消息人士稱，憑他跟政府緊張的關係，預料他會為此開綠燈。

（綜合報道）