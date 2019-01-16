【英國脫歐】政府吞「屈辱」敗仗　文翠珊相位不保？

英國下議院周二（15日）表決脫歐協議草案。一如所料，草案不獲通過。但令人始料不及的是，草案以202票贊成對432票反對遭到否決，使政府吞下近百年來最大敗仗。 協議遭否決後，在野工黨隨即對首相文翠珊提出不信任動議，並獲批准周三（16日）在國會辯論。因為一份脫歐協議，執政保守黨內訌，盟友北愛爾蘭民主統一黨（Democratic Unionist Party，DUP）倒戈。政府失勢之際，工黨又能否乘虛而入，將文翠珊拉下台，換來一次大選？

英國脫歐：英國國會大廈（Houses of Parliament）外，有大批脫歐支持者和反對者聚集。其中有人舉起寫有「文翠珊叛國」的橫額。（路透社）

慘吞政府最大敗仗 文翠珊會辭職嗎

文翠珊曾形容今次的表決為「有意義的投票」，結果不但帶來亂局，更打破英國國會記錄，成為繼1924年麥克唐納（Ramsay MacDonald）政府慘敗166票後，政府歷來最大敗仗。

盟友北愛爾蘭民主統一黨在表決前已表明會投下反對票，但更甚的是保守黨內亦有118名議員倒戈。協議遭否決不在話下，這場外界形容為「屈辱」的敗仗，亦對政府管治威信造成沉重打擊。

一般情況下，政府中央政策面對如此大的反對聲音，首相都會考慮下台。但在非一般的時刻，文翠珊這位非一般的首相已明言會繼續戰鬥，無計劃下台，並指會專注實現民眾公投脫歐的結果。

如果劇情峰迴路轉，文翠珊突然宣布下台，保守黨將會透過遴選定出新領導人，又或者在無競爭對手的情況下委任繼任人。但由於重新選出黨魁需時六至八周，屆時英國很有可能需要延長《里斯本條約》第50條（Article 50）押後脫歐。

英國脫歐：協議遭否決後，工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）隨即對文翠珊提出不信任動議，但預計將不獲足夠票數通過。工黨之後有可能會尋求二次公投。（路透社）

工黨挑戰領導地位 能夠換來大選嗎

協議遭否決後，工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）對文翠珊政府提出不信任動議。他形容，保守黨政府遭遇災難性失敗。

不過郝爾彬要贏得不信任動議，難度與文翠珊要得到國會支持脫歐協議不相伯仲。在表決中倒戈的北愛爾蘭民主統一黨早已表明立場，只是反對協議，但支持政府，並指僅會在協議獲通過的情況下對政府投下不信任一票。

如此一來，工黨要借助保守黨內的反對派，方有機會將文翠珊拉下台。惟保守黨脫歐派組織「歐洲研究組」（ERG）已明言會在不信任動議中支持文翠珊，餘下的留歐派議員也不見得願意冒險成為「叛徒」。

政府雖受重挫，但就目前而言，文翠珊仍有望守住相位。不過無論她選擇無協議脫歐、重新談判、二次公投甚至提前大選，未來的路只會愈來愈艱難。

（綜合報道）