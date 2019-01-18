美朝官員瑞典秘密會晤　朝鮮高官金英哲訪美獲高規格接待

瑞典外交部周五（18日）表示，美國與朝鮮官員正在首都斯德哥爾摩舉行秘密磋商；另一方面，朝鮮勞動黨中央副委員長、統一戰線部部長金英哲周四（17日）抵達華盛頓，周五（18日）會與美國總統特朗普（Donald Trump）及國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）舉行會談。韓聯社報道，金英哲此行受美方高規格接待。

瑞典外交部周五（18日）表示，美國與朝鮮官員正在首都斯德哥爾摩舉行秘密磋商，會談在周四（17日）開始，兩國代表團分別由美國朝鮮問題特使比根（Stephen Biegun），以及朝鮮外務省副相崔善姬率領，瑞典外長沃爾斯特倫（Margot Wallstrom）亦有參與。

韓國《中央日報》周二（15日）報道，預計兩國將為第二次「特金會」行程等議題協商，並引述匿名消息人士指，崔善姬和比根在第三方國家（瑞典）會面後，相當於完成首次見面，之後就會為高層會談或第二次美朝峰會「特金會」行程等議題協商。

瑞典在外交上一直與平壤保持密切關係，2018年3月朝鮮外相李勇浩曾到訪斯德哥爾摩，瓦爾斯特倫舉行秘密會談。美國總統特朗普及朝鮮領袖金正恩同年6月在新加坡召開兩人首次峰會。

金英哲訪美：美國朝鮮問題特使比根（Stephen Biegun）周四（17日）在華盛頓杜勒斯國際機場迎接金英哲，及後到瑞典首都斯德哥爾摩與朝方官員舉行秘密磋商。圖為2018年12月比根在韓國出席會談。（路透社）

金英哲訪美獲高規格接待

金英哲周四（17日）下午約6點32分飛抵華盛頓杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）後，在美方警衛的護送下前往貴賓室辦理入境手續，並獲美國朝鮮問題特使比根（Stephen Biegun）及國務院禮賓司等人接機。韓聯社報道，國務院禮賓司一般負責接待部長級外賓，亦負責首腦外交禮賓事務，但親自到機場迎候外賓實屬罕見，形容是體現美方對金英哲的高規格接待。

韓聯社引述消息指，金英哲此行的警衛工作由美國國務院外交安全局（DSS）負責。金英哲一行人在機場貴賓停車場乘坐美方準備的3輛黑色運動型多用途車（SUV）離開，沿途有警車開路及護送。

金英哲等人下榻於華盛頓市中心的杜邦環島酒店（Dupont Circle），金英哲入住酒店時並無行經正門，以避開記者。今次是朝鮮高官時隔19年再次下榻華盛頓的酒店。

（綜合報道）