第二次「特金會」朝鮮有何籌碼？　廢棄寧邊核設施換放寬制裁

朝鮮勞動黨中央副委員長、統一戰線部部長金英哲周四（17日）抵達華盛頓，與美國舉行高級別會談，外界預計雙方將落實美朝峰會細節安排。 韓國統一外交安保特別助理文正仁分析，預料第二次「特金會」上，朝鮮將以廢棄寧邊核設施和洲際飛彈作為談判籌碼，換取美國解除部分經濟制裁。

韓國《東亞日報》周五（18日）報道指，文正仁周三（16日）表示，第二次「特金會」上，朝鮮和美國需就「行動對行動」，而非「言語對言語」進行討論，結論雖然難以預測，但可能有好結果。

2018年11月，美朝取消高級別會談，無核化談判一度陷入僵局。後來朝鮮最高領導人金正恩發表新年賀詞，並與美國總統特朗普交換信函，雙方的接觸才回復活躍。

文正仁形容，金正恩做得很好。朝方在2018年9月發表的平壤共同宣言中指，依據美方回應，打算永久廢棄寧邊核設施，文正仁形容現在「球」在美國一方。

文正仁表示，「特金會」後，如果美國解除對朝部分經濟制裁，接下來金正恩將回訪首爾，期待朝韓能就經濟合作等進行更多交流。

文正仁在開羅美國大學（The American University in Cairo）以「從危機走向和平的韓半島」為題發表演說，日本駐埃及大使能化真樹提出「朝鮮經濟制裁效果與態度變化」問題時，文正仁回應，在聯合國與美國的強力制裁下，朝鮮經濟仍蓬勃發展，意味制裁無法實現目標。他強調，朝鮮無核化談判得以進行，是透過磋商而不是經濟制裁得到的結果。

（東亞日報／中央社）