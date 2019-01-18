特朗普將與金英哲會面　料討論第二次「特金會」

撰文：凌俊賢
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朝鮮勞動黨中央副委員長、統一戰線部部長金英哲周四（17日）抵達華盛頓，周五（18日）會與美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）舉行美朝高級別會談。外界預料，美國總統特朗普（Donald Trump）同日晚會與金英哲舉行會談。《中央日報》報道稱，金英哲帶同一封領袖金正恩的親筆信準備轉交給特朗普。
《中央日報》報道稱，金英哲周四（17日）晚與蓬佩奧共晉晚餐；雙方周五（18日）會舉行美朝高級別會談，討論第二次「特金會」事宜。
韓聯社報道，預料特朗普同日會與金英哲舉行會談或共晉晚餐，並接收對方轉交金正恩的親筆信。外界預料美朝可能會就第二次「特金會」披露更多細節，韓聯社指出，特朗普最早會在周五宣布有關消息。
值得一提的是，今次是朝鮮高官時隔19年再次下榻華盛頓的酒店。對上一次是在2000年10月，時任朝鮮國防委員會第一副委員長趙明錄，為朝鮮已故領導人金正日作特使訪問華盛頓5天。
美國同日公布新《導彈防禦評估》（Missle Defense Review），指「即使可能會有一條與朝鮮一同邁向的和平之路，對方依然是重大威脅，因此美國仍要保持警戒。」報告發表正值3名朝鮮高官將訪問美國，未知會否影響美朝會談氣氛。
（綜合報道）