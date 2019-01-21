【華府停擺】GoFundMe兩日眾籌66萬　助聯邦僱員渡難關

美國聯邦政府局部停擺周日（20日）踏入第30天，逾80萬名公務員仍「無糧出」。雖然總統特朗普（Donald Trump）保證政府重開後會補發薪水，但政府停擺困局至今未有解決跡象，部分僱員已無力支付房租、貸款和信用卡等開支。 眾籌網站GoFundMe上周六（19日）發起「政府停擺直接救濟基金」（Government Shutdown Direct Relief Fund），希望籌集12.5萬美元（約97.5萬港元）以幫助受影響的聯邦僱員渡過難關。

直至截稿前，短短兩日內已有1016人參與捐款，目前已籌集到84,780美元（約66萬港元）。

GoFundMe行政總裁所羅門（Rob Solomon）發表聲明稱，募捐的款項將分發到美國幾間為政府僱員提供直接援助的非牟利機構。「世界最強大國家的政府僱員被迫無償工作，為了尿片或食物銀行排隊。這毫無道理。」

他續指，西班牙名廚安德列斯（Jose Andres）旗下的非牟利機構將是首批獲得「政府停擺直接救濟基金」的機構之一。這位名廚在自己位於華盛頓特區的餐廳，為約1.2萬被迫休假的聯邦僱員提供食物。

除了美國本土，加拿大空中管制人員亦籌款請美國同業食數百個薄餅，送到至少84個美國空管設施中心，讓當地的員工收到這份心意。

（中央社／國會山報）