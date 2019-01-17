【華府停擺】「無薪返工像人質」聯邦僱員禁罷工　原來有法例規定

「我感覺就像被僱主挾持的人質，要求我工作，但不出糧。」一名美國佛羅里達州的聯邦執法人員如是說。 只差4天，華府局部停擺便持續1個月，這亦意味約80萬聯邦僱員多日來過着無薪上班或被迫放無薪假的日子。 或許有人問，既然僱主不出糧，聯邦僱員間也不乏工會組織，為何他們仍然繼續返工？其實美國早有法例禁止他們罷工，前總統列根（Ronald Reagan）更曾試過炒掉逾1萬名罷工的公務員。

政府停擺令一眾聯邦僱員怨聲載道，有人質疑自己照舊上班是否合理，有人則覺得自己彷彿被聯邦政府綁架了。

在艾奧瓦州當林業技術員的布倫丹（Brendan）質疑，到底在聯邦政府工作是否一個穩定的事業選擇。他批評總統特朗普（Donald Trump）像個「幫派大佬」般營運國家，現在收起一筆聯邦政府的「贖金」。

來自肯塔基州的國家稅務局（IRS）員工奇普（Chip）稱，上次看見糧單已是聖誕假期前的事。他稱，員工們不得請病假或以其他理由不上班，否則會被視為曠工甚或失去工作。

華府停擺：參議院少數派領袖舒默（Chuck Schumer）聯合部分參議員，手持受停擺影響的員工照片在白宮門口示威。（美聯社）

雖然員工們無糧出，但約42萬名人仍緊守崗位，他們大多是維持機構運作的「必要」員工。一旦他們停工，將會造成重大影響。例如，如果大批運輸安全局（TSA）員工停工，將會很確實地削弱美國空運交通。

一般認為，如果在私人企業或歐洲國家出現無薪工作接近一個月，員工早就不上班，甚至發動罷工抗議。惟數據顯示美國公務員沒有這個打算；在1月16日，全國只有百分之6.1的TSA員工沒如期上班，人數遠不足以影響機場運作。

當員工不滿聲音漸大，工會也聽到怨言，為何他們不直接拒絕上班或者組織罷工，給特朗普一個「下馬威」呢？

華府停擺：華府局部停擺期間，一名運輸安全局員工繼續在鹽湖城國際機場內工作。（美聯社）

原來早在1947年，美國通過一項聯邦法律《塔夫脫—哈特利勞資關係法》（Taft-Hartley Act in 1947）。這法例旨在防止公共部門員工透過罷工作為談判籌碼，癱瘓美國政府和主要工業的運作，因此也從法律上禁止聯邦僱員進行罷工。

雖然在1935年通過的《全國勞工關係法》（National Labor Relations Act of 1935）擴展了美國勞工發動罷工的權利，但該法例特別列明聯邦僱員沒有被賦予上述權利。

美國前總統卡特（Jimmy Carter）1978年通過《聯邦服務勞資關係法令》（Federal Service Labor-Management Relations Statute），以法律阻擋聯邦僱員發動干擾政府運作的罷工。

更甚者是1981年時任美國總統的列根（Ronald Reagan），他當年以非常強硬的態度，處理空中交通管理人員組織（PATCO）影響商業空運的罷工行動，並命令他們重返崗位。惟多名員工拒絕聽令，列根最終解僱了約1.1萬名職員。

華府停擺：美國空中交通管理人員組織（PATCO）1981年發動罷工抗議資方聯邦航空局（FAA）。時任總統列根（右）態度強硬，在當年8月3日講話稱員工違反法律，指他們需於48小時內返回工作，否則會失去工作。（維基百科圖片）

從歷史上看，罷工固然會帶來很大風險，但不等於員工們只可任由政府擺布。由於上述法律只是針對罷工，而未有說明政府在沒有支薪下繼續要求員工上班的情況，因此聯邦僱員或可利用法律上的灰色地帶控告政府。

例如，美國華盛頓已有一間法律公司代表5名公務員，控告特朗普和4名局長強迫他們無薪上班，指他們違反憲法第十三條修正案中的「強制奴役」（involuntary servitude）款項。

聯邦僱員還有一份使命感

訴諸法律固然是一種方法，但並非所有公務員也視為必要。有人認為在金錢損失和勞工權益等背後，聯邦僱員還有更重要的東西——使命感。美國政府僱員聯合會（AFGE）方面稱，其實很多公僕對工作非常投入，他們相信「為人民服務」。

全國空中交通人員協會（NATCA）執行副主席吉爾貝（Trish Gilbert）稱，「我們曾經宣誓，我們知道自己對美國經濟很重要，我們會繼續上班」，「我們只是沒有收到薪金而已」。

（紐約時報／衛報）