美共和黨擬綑綁「邊境建牆」及「政府撥款」　議案交參議院表決

美國政府局部停擺僵局未見解決跡象，主因該國總統特朗普（Donald Trump）與民主黨無法在美墨邊境興建圍牆的撥款達成協議。參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）計劃將總統的興建圍牆要求以及撥款議案綑綁起來，周二（22日）交參議院討論及表決。

麥康奈爾的高級助手周一（21日）表示，麥康奈爾為向民主黨議員施壓，將特朗普上周六（19日）的提議，與撥款議案結合，送交參議院表決。民主黨一直說除非政府重開，否則不會就邊境保安談判。此前有一段時間保持沉默的麥康奈爾終於「出手」，看來目的是想將政府繼續局部停擺的責任，轉由民主黨承擔。

美國有民意調查顯示，民眾將政府局部停擺歸咎特朗普，他的幕僚正想擺脫此一局面。特朗普上周六提出以延長保護童年隨父母到美國、俗稱「追夢者計劃」的「童年抵美者暫緩遣返計劃」（Deferred Action for Childhood Arrivals，DACA）3年，換取民主黨支持國會撥款57億美元興建美墨邊境圍牆。

民主黨並不認同特朗普的建議。他們想對那些移民提供永久的保護，指摘總統的提議是將DACA當成「人質」般挾持。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）批評特朗普以延長DACA作為籌碼，換取邊境圍牆撥款的做法並不是「妥協」，而是將這些移民當做人質。