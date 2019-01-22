安倍晤普京推進和約談判　擬增安全保障條款

日本首相安倍晉三周二（22日）抵達莫斯科克里姆林宮，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行會談。雙方討論北方四島（俄稱南千島群島）及和平條約問題。 共同社引述外交消息人士透露，兩國政府曾討論在和約中加入「安全保障條款」，回應俄方對日美同盟的關注。

報道指，日俄兩國以1956年《日蘇共同宣言》為基礎，討論締結和約。

報道指出，安倍晉三考慮如果俄方能約定歸還齒舞群島與色丹島，將能達成和約。外界預料兩國外長會成為談判負責人，以新機制在2月舉行第2次磋商。

早前有政府消息人士指，安倍基本已放棄歸還四島的想法，並很可能會接受普京提出的「先歸還兩島方案」，以「兩島＋α」的方式，尋求兩島歸還的同時，在其餘的擇捉島與國後島實行某種共同經濟活動項目。

俄外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）上周曾表示北方四島是俄方領土，稱日方必需予以承認。

安倍晤普京：俄羅斯莫斯科有民眾上街示威，抗議當局有意把北方四島的控制權移交日本。（視覺中國）

俄方會談時表達對駐日美軍和日美全球導彈防禦（MD）系統等的關注。報道指，俄方憂慮把北方四島交還日本後，美軍或於此駐紮。

俄方有意避免日美同盟敵視莫斯科的情況，而日方亦希望打消俄方在安保問題上的憂慮，兩國政府擬在和約中加入「安全保障條款」，並就明確寫入「雙方始終堅持不採取互相敵對的軍事政策及行動」的條款項作出討論。

另外，俄羅斯當局拘留11名在日本駐莫斯科大使館前示威的人士。他們不滿俄羅斯考慮把北方四島的控制權移交日本。

（共同社／路透社）