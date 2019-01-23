日媒：日俄領袖會談結果　獲國民理解難度較大

日本首相安倍晉三周二（22日）訪問莫斯科，並與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行峰會，希望解決兩國之間的北方四島（俄稱南千島群島）爭議及簽訂和平條約等問題。 共同社周三（23日）報道，安倍晉三力爭在6月與俄羅斯達成基本協議，但報道也指出，若要實質解決島嶼爭議問題，必須得到日俄雙方國民輿論的理解，難度較大。

報道稱，安倍晉三朝著的方向，就是若果能夠敲定移交其中兩島，即是齒舞群島和色丹島，就可以締結和平條約，對此展開研究，並力爭在6月達成基本協議。

不過日本政府長年主張北方四島是日本「固有領土」，國內一直充斥要求歸還四島的聲音。共同社指，由於談判涉及領土的重大國家利益，政府很難把談判的中途經過透露給國民，一旦公佈，可能會導致磋商受挫，但是若以兩島歸還的方案了結，安倍則將要負上沉重的說明責任。

報道指，普京也必須意識到頗為嚴厲的輿論。在俄羅斯，反對移交北方四島的民眾示威，早已在各地發生，故此普京稱移交齒舞、色丹但未必伴隨主權移交，對日方加以牽制。

目前日本和俄羅斯仍未簽訂條約以結束二戰以來的敵對關係，莫斯科方面至今控制北方四島，雖然日本與前蘇聯在1956年簽署的共同宣言中，蘇聯提議把四島的其中兩島，色丹島與齒舞群島，但始終未成事。而俄羅斯主流民意都反對政府以放棄島嶼控制權作為簽訂條約的條件。

（共同社）