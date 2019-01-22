【一分鐘看世界】脫歐B計劃、日俄領袖會面、特金會未開先拉鋸？

早晨，今天是1月22日，星期二。
稍為寒冷的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
必看話題文章
脫歐B計劃無新意？
英國首相文翠珊的脫歐協議上周被國會否決後，她周一（21日）捲土重來提交「B計劃」，不過公布前就有很多猜測，包括修改1998年簽訂的《貝爾法斯特協議》，亦有意見認為文翠珊「交同一份功課」，但如何解決硬脫歐問題仍是重點。結果這個「B計劃」一如預料……（按此閱讀更多）
英國首相文翠珊一直未能解決保守黨內部分歧，即使幾經辛苦提出脫歐協議，亦遭多名黨友議員倒戈。（美聯社）
「菠蘿危機」再現愛爾蘭
英國首相文翠珊周一（21日）宣布脫歐「B計劃」前夕，北愛爾蘭發生汽車炸彈爆炸，初步懷疑事件是武裝組織新愛爾蘭共和軍所為。這亦令當地民眾擔心舊時代的炸彈襲擊可能隨脫歐問題的不明朗因素，在愛爾蘭重現……（按此閱讀更多）
今次爆炸懷疑由激進共和派組織新愛爾蘭共和軍策劃。（VCG）
第二次「特金會」有咩玩？
朝鮮、韓國及美國的三國代表在斯德哥爾摩舉行為期三日的會談，瑞典表示會面有成果，為第二次特金會鋪路。另外朝鮮勞動黨中央副委員長金英哲上周五在華盛頓與美國總統特朗普會面，雙方在無核化和放寬朝鮮制裁等問題仍拉鋸。到底「特金會2.0」能否取得實質性的進展呢？（按此閱讀更多）
白宮「保衛戰」
美國聯邦政府停擺超過一個月，總統特朗普雖然一直出招，將有關責任推在民主黨身上，但似乎成效不大。有分析認為，事件或危害他尋求連任的大計……（按此閱讀更多）
日俄領土爭議點收科？
日本首相安倍晉三周一（21日）前往莫斯科，並將會與俄羅斯總統普京會談，當中如何解決北方四島領土問題勢成重點。日本政府消息指安倍考慮由對方手上重新取得四島中的色丹島和齒舞群島，再實現日俄簽訂和平條約的終極目標……（按此閱讀更多）
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