【達沃斯論壇】習近平特朗普缺席　中美關係外　論壇有什麼重點？

2019年瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）周二至周五（22日至25日）舉行，約3000名政商界人士齊集當地。雖然中國國家主席習近平缺席論壇，英、美、法等國領袖亦因需處理國內矛盾紛紛宣告「甩底」，但在中美矛盾日漸加劇等形勢下，中美關係仍是最受外界關注的議題。此外，自由貿易及氣候變化亦是論壇的重點。

1. 中美關係

中國國家主席習近平及美國總統特朗普均缺席達沃斯，但這兩個世界最大經濟體之間的關係，以及中美貿易戰仍是論壇重點。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周二（22日）以視像方式向與會者發表講話，形容中國對鄰近國家採取好戰姿態，但他認為如果中國接受公平和開放的貿易原則，以及保障知識產權，美中兩國之間的爭議將可迎刃而解。

中國國家副主席王岐山周三（23日）則批評美方的貿易政策，認為應該要平衡照顧新興市場和發展中國家的利益，並指：「我們只能在做大蛋糕的過程中尋求更好地切分蛋糕的辦法，決不能停下來、就切蛋糕的辦法進行無休止的爭執。諉過於人也無助於問題解決」。

《金融時報》認為，王岐山的演講強烈抨擊美國，還敦促所有國家不要顛覆全球經濟秩序。

路透社引述中國對外經濟貿易大學貿易專家屠新泉指出，貿易戰最終可能推動中國進一步開放。不過亦有分析師持反對意見，報道引述一家中國大型國有企業高級分析師指，相信習近平在面對美國時絕不會退縮，因為北京屈服將引起民眾強烈不滿，造成政府內部重大政治損失。

達沃斯論壇：美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周二（22日）以視像方式向與會者發表講話，形容中國對鄰近國家採取好戰姿態，而且在國內出現專制情況。（路透社）

2. 貿易矛盾

保護主義日漸盛行，不單中美貿易摩擦，各國的貿易矛盾一直是達沃斯的重點之一。特朗普特府奉行的美國優先政策及保護主義，更是與促進貿易全球化的達沃斯形成鮮明對比。

特朗普2018年在閉幕演說重申，美國不會再容許扭曲市場的掠奪行為，只會在公平及互惠互利的前題下與各國貿易，法國及德國則呼籲摒棄保護主義政策。

美國在這個問題上似乎依然故我，國務卿蓬佩奧周二的講話，不但吹捧美國經濟實力，又宣稱政府的外交政策取得成功。傳媒形容講話具總統特朗普特式，又認為美方在貿易問題上立場並無改變。

德國總理默克爾（Angela Merkel）同日亦表明，只有各國聚在一起，才能應對經濟放緩、貿易緊張、脫歐及移民等全球問題。日本首相安倍晉三亦敦促世界各國領袖重建對國際貿易體系的信任，認為美國、歐洲和日本必須聯合起來，共同推動世界貿易組織內部變革，尤其是其政府補貼規則。

達沃斯論壇：特朗普2018年在閉幕演說上重申，美國不會再容許扭曲市場的掠奪行為，只會在公平及互惠互利的前題下與各國貿易。（路透社）

3. 氣候變化

今屆主題為「全球化4.0：創造第四次工業革命時代的全球架構」，氣候變化等環境問題亦是外界關注的重點。著名英國主持及自然歷史學家艾登堡爵士（Sir David Attenborough）周一（21日）與英國威廉王子大談氣候變化等議題，希望喚醒大眾關注。

這位92歲的老人敦促各國領袖，努力減少人為氣候變化，否則我們的家園將繼續被破壞。威廉王子周二接受艾登堡爵士採訪時坦言，我們正在摧毀大自然。他強調人類生活的基本要素是一個健康的星球，惟我們卻破壞自己的生存環境。

（綜合報道）