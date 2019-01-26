【華府停擺】民意戰處下風　黨內有暗湧　特朗普終妥協

美國總統特朗普周五（25日）宣布與國會達成協議，暫時結束政府停擺局面，先恢復運作3周。他之前一直堅持要國會通過邊境圍牆撥款，如今終於妥協，暫時拋開撥款議題。 為何特朗普這個時候願意低頭？既是政府停擺帶來的影響愈來愈大，拖累航空旅遊業，另一邊廂，特朗普在民意戰中持續落於下風，且沒有得到共和黨內部的團結力撐，令他不得不讓步。本文總結特朗普願意妥協的原因。

示威者戴上特朗普面具示威，希望盡早結束停擺。（美聯社）

停擺影響航空旅遊業

特朗普公布暫時結束政府停擺之時，正值有大城市的重要機場宣告「爆煲」。當天美國聯邦航空局宣布受停擺影響，紐約第三大的拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）沒有足夠的機場空管人員上班，結果一度暫停飛機升降，多個航班延誤。紐約附近的另一機場紐瓦克機場（Newark Airport）和賓夕法尼亞州的費城國際機場，同一天也出現了航班延誤的問題。

停擺對航空業的影響愈來愈明顯，美國西南航空估計1月份的收入額，因為停擺會減少1000萬至1500萬美元（約7800萬至1.17億港元），該航空公司也無奈押後增設飛往夏威夷新航線的計劃。

美國白宮官員當天早上向特朗普匯報各地機場情況，美國有線新聞網絡報道，重大機場相繼陷入困難，讓特朗普面對的壓力大大增加。

特朗普1月25日宣布與國會達成協議，願意恢復政府運作3星期，終止長達35日的停擺局面。（路透社）

特朗普在民意戰處於下風

特朗普本來希望可以挾民意向民主黨施壓，爭取興建美墨圍牆的撥款，但這個算盤打不響。從政府局部停擺開始以來，更多民眾認為特朗普要為這次事件負責，1月初調查結果顯示，51%受訪者認為特朗普最需要為現今事態負責，較2018年12月底類似調查還要上升4個百分點。

特朗普的民望則在停擺期間大幅下跌，整體支持度由2018年12月的42%，大幅下跌至34%，創下超過1年新低。在這場民意戰上，特朗普沒有甜頭之餘，反而一直處於下風。

美國政府停擺：大批被迫休假的政府員工1月23日在國會山莊（Capitol Hill）舉行無聲抗議。（美聯社）

共和黨內部有暗湧

特朗普得不到民意支持，共和黨議員也沒有作為他堅實的後盾。雖然特朗普強調自己有共和黨人的支持，但是願意為他站出來呼喊的人並不多，當民主黨在參議院提出沒有建牆費用的臨時撥款法案，反而有6名共和黨參議員「倒戈」支持。

再者，重量級人馬、參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）也被輿論評為刻意低調、「袖手旁觀」，任由白宮與民主黨對罵。

公務員承受不了繼續停擺

在美國社會，家庭儲蓄率普遍低下，令他們根本難以承受長期停擺。按BBC報道，當地約40%成年人難以應付特如其來的400美元開支。

特朗普不想妥協，但現實情況是美國社會經不起這樣的衝擊，總統在缺乏民意與黨內部的支持下，也要讓步。

（綜合報道）