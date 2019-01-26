美政府結束局部停擺　首階段勝利誰屬　特朗普先輸一仗

美國總統特朗普周五（25日）宣布與國會達成協議，暫時恢復聯邦政府運作三周，直至2月15日。參眾兩院通過議案後，特朗普隨即簽署法案，正式結束美國史上歷時最長的停擺。 撥款法案最終未有包括特朗普一直堅持的邊境圍牆撥款，外界因此將今次政治鬥爭的勝利歸予民主黨，亦有右翼份子不滿特朗普「跪低」。首階段而言，到底誰勝誰負？

美國政府停擺：佩洛西在停擺一事上立場強硬，先贏首局。她的表現進一步撫平黨內反對聲音，說服外界認同其能力，證明她仍然是議長的最佳人選。（美聯社）

勝：佩洛西

這場戰役的勝利不但屬於民主黨，更加是眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）的個人勝利。

早在中期選舉前，已經人質疑佩洛西能否重拾領導地位出任眾議院議長。黨內一直未有人足以動搖佩洛西的地位，但反對聲音泛起已證明黨員對她的支持不如以往一樣穩固。

在佩洛西的帶領下，民主黨吐氣揚眉，成功在特朗普身上先贏一局。在停擺期間，她的支持度高企，批評聲音亦頓時減弱。重新出任議長後面對首個難關，她的表現足以說服外界認同其能力，證明她仍然是議長的最佳人選。

美國政府停擺：特朗普1月25日中午在白宮玫瑰園舉行記者會，宣布與國會達成協議，暫時恢復聯邦政府運作3周，直至2月15日。此舉結束聯邦政府停擺35日的僵局，近80萬受影響的公務員可恢復上班，並將獲發薪金。（美聯社）

負：特朗普

大概政壇所有人都向特朗普明言，以停擺作籌碼換取建牆並非好的策略，但仍仍堅持己見。這最終不但導致其支持度下跌，更讓敵人團結起來，想要的圍牆仍是得不到，可謂「賠了夫人又折兵」。

可以確定的是，特朗普只是在首階段嘗敗，且並不會輕易言退。霍士新聞（Fox News）評論員沃特斯（Jesse Watters）形容，特朗普輸掉今場戰役，但將會贏得整場戰爭，如果最終未能如願以償，他需要在2020年重奪眾議院控制權。

美國政府停擺：政府1月25日結束歷時最長的停擺，兩名機場安檢人員聞訊都喜逐顏開。停擺以來，運輸安全管理局（Transportation Security Administration，TSA）職員被迫無薪工作，部分人選擇缺勤抗議或另覓可以即時支薪的工作，也因而令到航空交通大亂，讓人重新領悟到部門職員的重要。（美聯社）

勝：航空交通管制員

1980年美國大選，專業航空交通管制員組織（Professional Air Traffic Controllers Organization）表態支持列根（Ronald Reagan），期望他可以為工人爭取加薪。但最終事與願違，工會於是在1981年發起非法的罷工，向政府施壓。列根後來解僱約1.1萬名參與罷工的職員，強行令航空交通恢復正常。事件被視為美國勞工運動的分水嶺，標誌一個大倒退。

今次停擺卻反映航空交通管制員對美國的重要。停擺下，運輸安全管理局（Transportation Security Administration，TSA）職員被迫無薪工作，有人選擇請假、缺勤抗議或另覓可以即時支薪的工作，令到航空交通受阻，有機場要關閉部分安檢閘口，航班亦延誤。事實證明，國家公園、聯邦調查局等運作受影響都未算引起大亂，反而空管人員手握命脈。

美國政府停擺：特朗普曾建議延長俗稱「追夢者計劃」的「童年抵美者暫緩遣返計劃」（Deferred Action for Childhood Arrivals，DACA），換取民主黨支持建牆。示威者1月22日走上紐約街頭，抗議政府打算驅逐「追夢者」出境。（Getty Images）

負：「追夢者」

在停擺僵局期間，特朗普建議延長俗稱「追夢者計劃」的「童年抵美者暫緩遣返計劃」（Deferred Action for Childhood Arrivals，DACA），換取民主黨支持建牆。但特朗普提出的內容毫不吸引，只是為「追夢者」提供為期3年的法律保護，既非合法身份，亦非能獲取公民資格。

民主黨對特朗普的建議一口拒絕，批評對方用移民當做人質。華府亦拒絕開出更好的條件。一場政治風波，「追夢者」無辜遭捲入，又被政客當作「人球」踢來踢去，仍苦無前路。

美國政府停擺：大批被迫休假的政府員工1月23日在國會山莊（Capitol Hill）舉行無聲抗議。（美聯社）

負：美國人

停擺首當其衝的是一眾聯邦僱員。他們或者會多出時間，可以到成人網站「解悶」，但更多人因為「無薪出」而陷入財困。聯邦調查局（FBI）探員需要求助食物銀行，部分人無力支付房租、貸款和信用卡等開支要靠眾籌救濟，用膳、坐車及剪髮等日常必須消費也要多得企業「送暖」。科技活動受影響之餘，美國經濟亦據估計平均每日損失4.3億美元（約33.5億港元）。

難怪有人形容百害無一利的停擺由第一日開始就是「極奇荒謬」。只是「大龍鳳」首幕演完後，往後或陸續有來。到底會是民主黨笑到最後，抑或由特朗普來個大翻盤，仍拭目以待。下回待續。

（綜合報道）