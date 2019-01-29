【華府停擺】美國會預算辦公室：停擺造成30億美元永久經濟損失

美國總統特朗普上周五（26日）宣布暫時恢復聯邦政府運作3星期至2月15日，結束停擺35日的僵局。 美國國會預算辦公室（CBO）周一（28日）估算，是次停擺對美國經濟造成110億美元（約858億港元）經濟損失，當中30億美元（約234億港元）為永久損失。

報告表示，聯邦政府局部停擺一個多月，對美國經濟共造成110億美元損失，當中2018年第四季佔30億美元；2019年第一季則有80億美元損失。報告預料，隨着聯邦政府重啟，及僱員獲發回薪金，有80億美元損失可以抵銷，因此最終只會有30億美元的永久損失。

美國國會預算辦公室指出，停擺造成聯邦僱員生產力減少、政府支出推遲以及總需求減少，抑制美國經濟活動。不過，有關報告並無計算停擺所造成的間接影響，例如部分企業在這段時間無法獲得貸款。

美國總統特朗普上周五（25日）簽署法案，通過撥款恢復聯邦政府運作3周至2月15日，正式結束美國史上歷時最長的停擺。特朗普明言，如果之後談判情況未如理想，政府會再次陷入停擺，甚至會宣布進入緊急狀態繞過國會建造美墨圍牆。在限期屆滿前，國會將繼續就建牆資金周旋談判，避免政府二度停擺。

（綜合報道）