美政府停擺僵局結束　兩黨組協商委員會磋商邊境問題

美國總統特朗普周五（25日）簽署法案，通過撥款恢復聯邦政府運作3周至2月15日，正式結束美國史上歷時最長的停擺。 但特朗普明言，如果之後談判情況未如理想，政府會再次陷入停擺，甚至會宣布進入緊急狀態繞過國會建造美墨圍牆。在限期屆滿前，國會將繼續就建牆資金周旋談判，避免政府二度停擺。

參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）和民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）將會委任參眾兩院撥款小組成員組成協商委員會（conference committee）。

委員會將衡量不同方案，務求在邊境問題上取得共識。有白宮官員透露，政府會考慮接納國會撥款少於57億美元建牆。其他可行措施包括特朗普2018年提交國會的方案，用16億美元加強邊境保安。委員會將明確列出用於邊境的資金確實用途。

民主黨成員透露，委員會亦會考慮修改移民法，例如為「追夢者」提供保護免遭驅逐出境。「追夢者計劃」由前總統奧巴馬（Barack Obama）在2012年6月推行，保護約80萬名年幼時非法進入美國的年輕人，他們大部分是拉丁美裔人士。這批無證移民亦被稱為「追夢者」。

雙方達成協議後，委員會成員將表決並提交到兩院投票。根據規則，議員有權提出刪減協議超出委員會管轄範圍的條款。如兩院通過議案，將交由總統簽署，否則國會可以再通過其他暫時撥款議案避免政府停擺。

（路透社）