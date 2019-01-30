日本厚勞省統計出錯　3千萬避孕套寫錯4億　網民：怪不得少子化

日本厚生勞動省產業統計再發現出錯。一項國家統計的「藥事工業生產動態統計」中，日本避孕套的生產數字竟然多了一個零，由原本的3000多萬寫錯變成4億，比日本總人口還要多。

根據厚勞省統計數字，日本全國工廠避孕套生產數平均每月僅為2000至4000萬，但2009年突然出現驚人數字；2009年12月日本全國工廠避孕套生產數量為4.7億個，打破所有紀錄。

因數字過大明顯出錯，但事件至2019年1月才被發現。日本《朝日新聞》報道，直至周一（28日）厚勞省才收到通知，認為數字有問題要求修正，經修正後正確數字為3265萬個。

質疑國家統計何以犯大錯

日本人口僅1.2億人，雖然生產不等於消費，但「一個月日本竟生產了人口4倍的避孕套」一時成為網絡熱話。有網民戲稱日本怪不得會少子化，因為「全國都在用避孕套」。

但事件亦反映厚勞省的不謹慎，數字放置了十年至今天才被發現，每年負責更新的職員亦無發現這「明顯的錯誤」並不合理。

同時厚勞省在1月較早前才被發現過去15年的勞動就業數據統計出錯，導致政府支付失業補助及勞災保險等金額過少，差額高達500億日圓（約35億港元），讓人質疑負責國家數據的政府單位何以犯上如此錯誤。

（綜合報道）